iPhone Ekran Kararması Neden Olur ve Çözümü

iPhone ekran kararması sorunu IOS cihazlarda birden ani bir şekilde telefon ekranının karanlık olmasıdır. Çoğunlukla karşılaşılan hatalardan birisidir bu. Öncelikle belirtmek isteriz ki ekran kararmasının sebebi yazılımsal da olabilir donanımsal da. Yazılımsal ise sizler tarafından sorun çözülebilir. Donanımsal ise de mutlaka bir Apple teknisyeni tarafından telefonun test edilmesi gerekir.

Telefonun tekrar çalışmasını sağlamak için deneyebileceğiniz bazı çözümler var;

Şarj Edin

iPhone telefonların en büyük dezavantajlarından biri de batarya dolu olsa da ani şarj boşalma olmasıdır. Telefonu şarja taktığınız zaman telefon kendine gelir. Bu sık karşılaşılan bir iPhone sorunudur. Her zaman elektrik prizi bulamazsınız, o nedenle iPhone telefonu sahibiyseniz yanınızda powerbank taşımakta fayda olacaktır. Ekran kararması durumunda ilk yapmanız gereken iş telefonunuzu şarja takmak olmalıdır.

iPhone’unuzu Yeniden Başlatın

iPhone telefonun hiç bir komuta cevap vermeyerek siyah ekran olması da yaygın sorunlardandır. Telefonunuz eğer hiç bir şekilde açma eylemlerine ve şarja takılmasına rağmen cevap vermiyorsa telefon modelinize göre aşağıdaki adımları deneyerek telefonunuzu başlatmaya çalışın.

iPhone 6S , iPhone 6 veya daha eski iPhone 4 ve 5 ’de dahil eski iOS cihazını yeniden başlatmak için “ Açma/Kapatma ” ve orta Ana ekran düğmelerine aynı anda 10 saniye kadar basarak ekranda Apple logosu görünene kadar bekleyin.

, veya daha eski ve ’de dahil eski cihazını yeniden başlatmak için “ ” ve orta düğmelerine aynı anda 10 saniye kadar basarak ekranda logosu görünene kadar bekleyin. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus için “ Açma/Kapatma ” ve “ Ses Azaltma ” düğmelerini basılı tutun ve Apple logosu görünene kadar bekleyin.

ve için “ ” ve “ ” düğmelerini basılı tutun ve logosu görünene kadar bekleyin. iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X için, “Ses Arttırma” düğmesini hızlıca basın ve düğmeyi bırakın ve hemen sonrasında “Açma/Kapatma” düğmesini 10 saniye boyunca basılı tutun ve ekranda Apple logosu görünene kadar bekleyin.

Fabrika Ayarlarına Geri Döndürün

iPhone’unuz hala yanıt vermiyorsa, orijinal ayarlarını geri yüklemeniz gerekebilir. iPhone’unuzu geri yüklemek, tüm verileri ve kişiselleştirilmiş ayarları cihazdan siler, bu nedenle süreci başlatmadan İtunes’dan önce telefonunuzu yedeklemeyi unutmayın.

iPhone’unuzu bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes ‘u açın.

ve ‘u açın. iTunes telefonunuzu tanıdıktan sonra, ”Özete”gidin ve ”iPhone’u Geri Yükle” yi seçin. Sonra iTunes, telefonunuzu orijinal ayarlarına geri döndürür ve daha sonra onu iOS’un en son sürümüne günceller.

Kurtarma Modunda Güncelleme veya Geri Yüklemeyi Deneyin

Fabrika ayarlarına geri yüklenemiyor veya iTunes telefonunuzu algılayamıyorsa, telefonumuzu kurtarma moduna zorlamayı deneyebilirsiniz. Telefonunuz, iOS’un en son sürümüne her güncellediğinizde doğal olarak kurtarma moduna girer. Telefonunuzu kurtarma moduna zorlamak, işletim sisteminizdeki hasarları onarabilir.

iPhone’unuzu bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes‘u açın.

Telefonunuzu yeniden başlatmak için:

iPhone 6S, iPhone 6 ve önceki iOS cihazlarında, “ Açma/Kapatma ” düğmesine ve Ana Ekran düğmesine on saniye boyunca basın. Ekranda iTunes ‘a bağlanmanızı isteyene kadar düğmeleri basılı tutun.

” düğmesine ve düğmesine on saniye boyunca basın. Ekranda ‘a bağlanmanızı isteyene kadar düğmeleri basılı tutun. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus için, “ Açma/Kapatma ” ve “ Ses Azaltma” düğmelerini on saniye boyunca basılı tutun. Ekranda iTunes ‘a bağlanmanızı isteyene kadar düğmeleri basılı tutun.

” ve “ düğmelerini on saniye boyunca basılı tutun. Ekranda ‘a bağlanmanızı isteyene kadar düğmeleri basılı tutun. iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X için, “ Ses Arttırma ” düğmesini hızlıca basın bırakın ve hemen ardından, On saniye boyunca “ Açma/Kapatma ” düğmesini basılı tutun. Ekranda iTunes ‘a bağlanmanızı isteyene kadar düğmeleri basılı tutun.

” düğmesini hızlıca basın bırakın ve hemen ardından, On saniye boyunca “ ” düğmesini basılı tutun. Ekranda ‘a bağlanmanızı isteyene kadar düğmeleri basılı tutun. Açılan pencereden “Güncelle” yi seçin; iTunes, verilerinizi kaldırmadan iOS’u yeniden yüklemeyi deneyecektir. “Geri yükle” yi seçerseniz iTunes, telefonunuzu silip fabrika ayarlarına geri döndürür.

Yukarıdaki tüm adımları denedikten sonra hala telefonunuzu kullanamazsanız, iPhone’unuz muhtemelen önemli yazılım veya donanım hasarına sahiptir. IOS cihazınızı düzeltirken daha fazla yardım almak için doğrudan yetkili Apple servisine başvurmalısınız.

Diğer bir husus ise yeni çıkan iPhone cihazlarından bahsetmemiş olabiliriz bunun sebebi ise; iPhone 6S, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X cihazlarında ekran kararması sorununun yaygın olmasıdır.

Ayrıca bkz: Yeni Alınan Akıllı Telefon Kaç Saat Şarj Edilir?