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iPhone Fiyatları Zamlandı! İşte Güncel iPhone Fiyat Listesi – 4 Mart

Emine Emre Emine Emre
4 Mart 2024
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iPhone Fiyatları Zamlandı! İşte Güncel iPhone Fiyat Listesi - 4 Mart

Apple Türkiye’nin ürünlerine zam yapması bir süredir gündemde yer edinen haberlerden biri idi. Marka, geçtiğimiz dakikalarda bütün ürünlerin fiyatlarını artırdı. Hem eski hem de yeni model cihazların fiyatlarında artış yaşandı. Bu kapsamda iPhone fiyatları zamlandı; iPad, Macbook, Apple Watch da zamdan nasibini aldı. İşte güncel iPhone fiyat listesi…

iPhone Fiyatları Zamlandı – 4 Mart

Apple Türkiye 2024’ün ilk zammını yaptı. Söz konusu fiyat artışı kapsamında en pahalı iPhone’un fiyatı 100 bin TL’yi aştı. Yeni seri iPhone 15’in en ucuz telefonu yaklaşık 58,5 bin TL oldu. En ucuz iPhone 15 Pro modeli 75,5 bin TL seviyesine yükselirken en ucuz iPhone Pro Max fiyatı ise yaklaşık 90 bin TL oldu. Serinin diğer cihazlarına da zam geldi. Apple Türkiye en son geçtiğimiz yıl 1 Aralık’ta zam yapmıştı. Şimdiki yaptığı zam ise 2024 yılının ilk zammı oldu.

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iPhone’un uygun fiyatlı serisinden SE modeli ise yaklaşık 29 bin TL seviyesine çıktı. Apple Türkiye 1 Aralık 2023 zammını yaparken dolar kuru fiyatı 28,90 TL civarında idi. 4 Mart itibarı ile de kur 31,5 TL’yi aşmış durumda. Apple neden zam yaptı sorusunun cevabı kesin olarak bilinmese de gerçekleşen kur artışı fiyat artışlarının sebebi olabilir. iPhone modellerinin zamlı fiyatları aşağıdaki gibi listelenebilir:

iPhone ModeliEski Fiyat 1 Aralık 2023Yeni Fiyat 4 Mart 2024
iPhone 15 128 GB53.999 TL58.499 TL
iPhone 15 256 GB58.499 TL62.999 TL
iPhone 15 512 GB66.999 TL71.999 TL
iPhone 15 Plus 128 GB61.999 TL66.999 TL
iPhone 15 Plus 256 GB66.499 TL71.499 TL
iPhone 15 Plus 512 GB74.999 TL80.499 TL
iPhone 15 Pro 128 GB69.999 TL75.499 TL
iPhone 15 Pro 256 GB74.499 TL79.999 TL
iPhone 15 Pro 512 GB82.999 TL88.999 TL
iPhone 15 Pro 1 TB91.499 TL97.999 TL
iPhone 15 Pro Max 256 GB82.999 TL89.999 TL
iPhone 15 Pro Max 512 GB91.499 TL98.999 TL
iPhone 15 Pro Max 1 TB99.999 TL107.999 TL

Apple Watch Güncel Fiyatları – 4 Mart

Apple Türkiye zammı ile birlikte Apple Watch fiyatları da yükseldi. Bu kapsamda markanın en ucuz akıllı saati Apple Watch SE fiyatı 11 bin TL seviyesine çıktı. Bunun yanı sıra Apple Watch Ultra 2 model fiyatı da 47 bin TL’ye dayandı. İşte Apple Watch yeni fiyatları:

Watch ModeliEski Fiyat – 1 Aralık 2023Yeni Fiyat – 4 Mart 2024
Apple Watch Series 9 41 mm16.299 TL17.499 TL
Apple Watch Series 9 45 mm17.299 TL18.499 TL
Apple Watch Series 9 Paslanmaz Çelik 41 mm35.999 TL38.999 TL
Apple Watch Series 9 Paslanmaz Çelik 45 mm37.599 TL40.799 TL
Apple Watch Ultra 242.999 TL46.499 TL
Apple Watch SE 40 mm10.299 TL10.999 TL
Apple Watch SE 44 mm11.299 TL11.999 TL
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