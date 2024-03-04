iPhone Fiyatları Zamlandı! İşte Güncel iPhone Fiyat Listesi – 4 Mart

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Apple Türkiye’nin ürünlerine zam yapması bir süredir gündemde yer edinen haberlerden biri idi. Marka, geçtiğimiz dakikalarda bütün ürünlerin fiyatlarını artırdı. Hem eski hem de yeni model cihazların fiyatlarında artış yaşandı. Bu kapsamda iPhone fiyatları zamlandı; iPad, Macbook, Apple Watch da zamdan nasibini aldı. İşte güncel iPhone fiyat listesi…

iPhone Fiyatları Zamlandı – 4 Mart

Apple Türkiye 2024’ün ilk zammını yaptı. Söz konusu fiyat artışı kapsamında en pahalı iPhone’un fiyatı 100 bin TL’yi aştı. Yeni seri iPhone 15’in en ucuz telefonu yaklaşık 58,5 bin TL oldu. En ucuz iPhone 15 Pro modeli 75,5 bin TL seviyesine yükselirken en ucuz iPhone Pro Max fiyatı ise yaklaşık 90 bin TL oldu. Serinin diğer cihazlarına da zam geldi. Apple Türkiye en son geçtiğimiz yıl 1 Aralık’ta zam yapmıştı. Şimdiki yaptığı zam ise 2024 yılının ilk zammı oldu.

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iPhone’un uygun fiyatlı serisinden SE modeli ise yaklaşık 29 bin TL seviyesine çıktı. Apple Türkiye 1 Aralık 2023 zammını yaparken dolar kuru fiyatı 28,90 TL civarında idi. 4 Mart itibarı ile de kur 31,5 TL’yi aşmış durumda. Apple neden zam yaptı sorusunun cevabı kesin olarak bilinmese de gerçekleşen kur artışı fiyat artışlarının sebebi olabilir. iPhone modellerinin zamlı fiyatları aşağıdaki gibi listelenebilir:

iPhone Modeli Eski Fiyat 1 Aralık 2023 Yeni Fiyat 4 Mart 2024 iPhone 15 128 GB 53.999 TL 58.499 TL iPhone 15 256 GB 58.499 TL 62.999 TL iPhone 15 512 GB 66.999 TL 71.999 TL iPhone 15 Plus 128 GB 61.999 TL 66.999 TL iPhone 15 Plus 256 GB 66.499 TL 71.499 TL iPhone 15 Plus 512 GB 74.999 TL 80.499 TL iPhone 15 Pro 128 GB 69.999 TL 75.499 TL iPhone 15 Pro 256 GB 74.499 TL 79.999 TL iPhone 15 Pro 512 GB 82.999 TL 88.999 TL iPhone 15 Pro 1 TB 91.499 TL 97.999 TL iPhone 15 Pro Max 256 GB 82.999 TL 89.999 TL iPhone 15 Pro Max 512 GB 91.499 TL 98.999 TL iPhone 15 Pro Max 1 TB 99.999 TL 107.999 TL

Apple Watch Güncel Fiyatları – 4 Mart

Apple Türkiye zammı ile birlikte Apple Watch fiyatları da yükseldi. Bu kapsamda markanın en ucuz akıllı saati Apple Watch SE fiyatı 11 bin TL seviyesine çıktı. Bunun yanı sıra Apple Watch Ultra 2 model fiyatı da 47 bin TL’ye dayandı. İşte Apple Watch yeni fiyatları: