iPhone IMEI atma mümkün mü?

Ülkemizde IMEI numaralarının kayıt altına alınması ve yönlendirilmesi BTK’nın kontrolündeki bir süreçtir. Yurt dışından satın alınan bir telefona ülke içerisinde kayıtlı bulunan bir başka telefona ait olan IMEI numarasının yüklenmesi işlemi IMEI atma olarak adlandırılır. “iPhoneye imei atılır mı?” ve iPhone imei atma başta olmak üzere merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını bu yazıda bulmanız mümkün.

Imei Nedir? Imei Sorgulama Nasıl Yapılır?

IMEI yani Uluslararası Mobil Cihaz Kodu her mobil telefona, üretim aşamasında yüklenir. Her cihaz için tek ve benzersiz olan 15 haneli IMEI numarası cihazın kimlik numarası olarak da tanımlanabilir.

IMEI sorgulama kullanılan cihazın yasal yollarla ithal edilip edilmediğini ya da kayıp/çalıntı gibi bir durumunun bulunup bulunmadığını önlemenin kesin yoludur. Cihazın numara çevirme ekranına *#06# yazılarak IMEI sorgulama yapılabilir.

iPhoneye Imei Atılır mı?

Yurt dışı iPhone imei atma işlemi ya da iPhone 11 imei atma işlemi yapılıp yapılamayacağı iPhone kullanıcılarının en çok merak ettiği konulardandır. Mevcut telefonlar RSA olarak adlandırılan Donanımsal Kilitleme Yöntemi ile şifrelendiği için artık IMEI değiştirme işlemi yapılamamaktadır. Yani iPhoneye imei atılamaz.

iPhone 11 IMEI Atma Yapılır mı?

Android tabanlı cihazların IMEI kodlarının değiştirilmesi işlemi manuel kod ya da box setler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte iOS tabanlı cihazlara imei atma gerçekleştirilemez. Bu yüzden iPhone 11 imei atma işlemi yapılamaz.

iPhone IMEI Değiştirme

Yurt dışından getirilen akıllı cihazlar Türkiye’de 2 ila 4 ay kullanım süresinden sonra kullanıma kapatılır. Bu nedenle pasaport kaydı yaptırılması zorunludur. Pasaport kaydı genellikle telefon açtırma ücreti olarak da bilinir.

BTK tarafından açıklanan bilgilere yurt dışından getirile cihazların Türkiye’de kayıt yaptırılmadan kullanılabildiği süre 120 gündür. Eğer 120 gün içerisinde cihaz pasaport aracılığıyla kaydettirilmezse iletişime kapatılır. Her SIM kart yuvasının ayrı bir IMEI numarası vardır. Bu nedenle bir telefon kutusundan çıkarıldığında 120 gün boyunca kullanılabilir. 120 gün dolunca IMEI süresi dolduğu ve kayıt yaptırılmadığı için “Servis Yok” uyarısı alınır.

Ayrıca bkz: IMEI Kopyalanmış Ne Yapmalıyım?

Telefon IMEI numarası aracılığıyla pasaport kaydının yaptırılması mümkündür. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için Yurt Dışı Telefon kayıt ücreti harç olarak yatırılmalıdır.

Yurt Dışı Telefon Kayıt Ücreti Ne Kadar?

2022 yurt dışı telefon kayıt ücreti olarak 2.732 TL harç ücreti ve 117 TL Özel İletişim Vergisi (ÖİV) yatırılması gerekir. Yurt dışından getirilen telefonun kayıt ücreti 2022 yılında toplam 2.849 TL’dir.

Yurt Dışı Telefon Kaydı Nasıl Yapılır?

Yurt dışı telefon kaydı için ilk olarak cihazın kaydettirilmek için uygun konumda olup olmadığı e-Devlet üzerinden kontrol edilmelidir. Yurt dışı telefon kaydı yapmak için;

e-Devlet sistemi üzerinden “BTK IMEI kayıt hakkı sorgulama” işlemi yapılır.

2022 yılı için harç ücreti ve Özel İletişim Vergisi olmak üzere toplamda 2.849 TL olan harç ücreti yatırılır.

Kayıt işlemleri tamamlanır.

T. C. Kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan aynı zamanda -Devlet şifresi alabilen kişiler tek kayıt mercii olan https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yapmalıdır. Daha sonra gerekli bilgileri doldurarak yurt dışı telefon kaydı işlemini tamamlamalıdırlar.

Bu işlemlerle birlikte e-Devlet üzeriden yurt dışı telefon kaydı işlemi son aşamasına kadar tamamlanmalıdır. Diplomatik belge sahipleri gibi e-Devlet kapısından yurt dışı telefon kaydı yapılmasına izin verilmeyen kişilerin kayıt işlemini Abone Kayıt Merkezleri’nden yaptırmalıdırlar.

Kayıt sırasında harç ödemesinin sisteme entegre bankalar ya da vergi dairesi aracılığıyla yapıldığı durumlarda e-Devlet kayıt sayfasına geri dönülür ve yurt dışı telefon kaydı işlemi onaylanır. Daha sonra sekiz rakamlı başvuru takip numarası alınır.