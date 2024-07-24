Katlanabilir telefon piyasası yeniden canlandı ve artık pek çok marka bu alana yönelik ürün tasarlıyor. Yeni çıkan haberlere göre Apple da dikey katlanabilir bir iPhone üzerinde çalışmalar yürütüyor. En çok kullanılan telefon markalarından olan iPhone’un katlanan telefon piyasasına girişi heyecanla bekleniyor. Peki iPhone katlanabilir modeli ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

iPhone Katlanabilir Modeli Ne Zaman Çıkacak?

Geniş bir kullanıcı tabanına sahip olan Apple, dikey katlanabilir iPhone modeli üzerinde bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılının başından bu yana geliştirme çalışmalarını devam ettiren markanın yeni telefonu heyecanla beklenmekte. Her ne kadar katlanabilir iPhone merak edilse de yine de bu modelin marka için riskli olabileceği düşünülüyor.

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Bahse konu risk ise Apple’ın geniş bir tabana hitap etmesi ve bu yeni modelin kabul görmeme ihtimali. Böyle bir risk olsa bile kullanıcının cihazdan memnun kalma ihtimali de oldukça yüksek. Apple yeni cihazlarını genellikle iki yıllık bir süreç kapsamında geliştirmekte. Söz konusu telefon modeli de yeni bir model olduğundan böyle bir süreye ihtiyacının olabileceği ve telefonun 2026 yılında kullanıcıya sunulabileceği düşünülmekte.

iPhone flip modelinin açık hali ile klasik iPhone boyutlarında olması beklenmekte. Üzerinde çalışılan telefonun bir flip modeli yani dikey katlanabilir olduğu da bilinmekte. Apple, cihazda Samsung marka paneller kullanacak; bu kapsamda şirketin Samsug Display ile bir tedarik anlaşması bulunmakta.

Katlanabilen iPhone Flip Samsung Panel ile Gelebilir

Katlanabilir telefon piyasasının genişlemesi ile birlikte gözler Apple’a çevrilmişti ancak daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Apple bir katlanabilir telefondan önce katlanabilir iPad modeli geliştirecekti. Apple bu strateji ile önce pazarı test etmek istiyordu ve ardından da katlanan iPhone modelini tasarlamayı planlamakta idi. Ancak yeni gelen bilgilere göre Apple bu planından vazgeçmiş gibi görünüyor.

Çin akıllı telefon piyasasında yaşanan gelişmeler nedeni ile Apple, bu alanda önceliği katlanan iPhone modeline vermiş olabilir. Akıllı telefon piyasasında Çin pazarı büyük önem taşımakta ve katlanabilir telefon piyasası da günden güne büyümekte. Tüm bu sebeplerden dolayı Apple, katlanabilir iPhone çalışmalarını hızlandırabilir.