iPhone SE 4 Özellikleri Ortaya Çıktı, Fiyatı Belli Oldu!

iPhone SE 4 heyecanla beklenirken cihaz hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Uygun fiyatlı iPhone modeli olarak bilinen iPhone SE serisinin yeni telefonu iPhone SE 4 özellikleri ortaya çıktı ve fiyat aralığı belli oldu. SE serisinde yeni bir döneme işaret eden yeni model hakkında merak edilenler içerikte.

iPhone SE 4 Özellikleri Ortaya Çıktı!

iPhone SE 4, uygun fiyatlı iPhone serisine yeni bir boyut kazandıracak. 2025 yılının bahar aylarında kullanıcıya sunulması beklenen cihaz üç yılın ardından seriye eklenmiş olacak. SE serisinde Apple uzun zamandır (SE 2 modelinden beri) iPhone 8 tasarımını kullanmakta idi ve SE 4 modeli ile yepyeni bir tasarım ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

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iPhone SE 4, yeni tasarım kapsamında 6.1 inç büyüklüğünde OLED panel ile gelecek; daha evvel ki tasarımda 4.7 inç LCD panel bulunmakta idi. Yeni tasarımda SE 4 modeli, iPhone 14’teki gibi düz kenarlara ve Face ID’ye (yüz tanıma teknolojisi) sahip olacak. iPhone SE 4 Face ID teknolojisini barındıran serinin ilk modeli olacak. Cihazın tasarımı iPhone 14’e benzeyecek ancak kamera kısmında iki sensör yerine tek sensör bulunacak.

SE serisine, SE 4 ile yeni gelecek olan özelliklerden bir diğeri ise Action Button. Eylem butonu olarak bilinen Action Button, iPhone 15 Pro ve daha sonraki modellerde yer almakta ve özelleştirilebilir niteliğe sahip diyebiliriz. SE 4 modeli bağlantı kısmı da bir yenilikle geliyor ve bu kapsamda cihazda Lightning yerine USB-C bağlantısı bulunacak. Bu özellik AB düzenlemelerine uyum sağlamak amacı ile yapılmakta. USB-C bağlantısı bağlantısına geçilmesi demek, kullanıcının aynı kabloyu SE 4 telefonunda, iPad’de ve Apple laptoplarda kullanabilmesi anlamına gelmekte.

Apple A18 İşlemci 8 GB RAM

Apple uygun fiyatlı telefon serisinin yeni modelini başka bir seviyeye taşımış durumda. Bu bağlamda cihazın yeni yapay zeka özelliklerini destekleyecek teknolojiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. A18 işlemci ile gelecek olan cihaz 8 GB’lık RAM’e sahip olacak. Yeni SE kullanıcıları Genmoji, fotoğraf temizleme, görüntü düzenleme ve benzeri gibi özelliklerle karşılaşacak. Peki, uygun fiyatlı olarak biline SE serisinin yeni telefonu, bu özelliklere sahip olunca fiyatı ne kadar olacak, bakalım…

iPhone SE 4 Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

iPhone SE 4 modelin 2025 yılı bahar aylarında kullanıcıya sunulması beklenmekte. Cihazın fiyatının ise yaklaşık 500 dolar seviyelerinde olması bekleniyor. Bunların yanı sıra SE 4 modelinin piyasaya çıkışıyla birlikte iPhone 14 modelinin satıştan kaldırılması bekleniyor.

iPhone SE 4 modeli, uygun fiyatla iPhone kullanmak isteyenler için son derece uygun bir cihaz ve yenilenmiş özellikleri ile üst segment cihazlarda yer alan teknolojileri de desteklemekte. Bütçe dostu iPhone modeli piyasa tarafından merakla beklenmekte ve cihazın yeni özellikleri ortaya çıktığında biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.