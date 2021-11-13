iPhone Takvim Virüsü Nedir? Nasıl Temizlenir?

Son zamanlarda İOS kullanıcıların başına bela olan iPhone takvim virüsü kullanıcılarının canını sıkmaya başladı. Takvim virüsünün oluşmasının sebebi istemsiz olarak, bir hesabın oluşması ve bu hesabın takvime abone olması sonucu ortaya çıkar.

iPhone takvim virüsü takviminizin belirli günlerine aktiviteler ekler ve size günde 1-2 hatta 5-10 defa bildirim gönderir. Çok can sıkıcı bir durum ve gelen bildirimler genelde sizle alakalı olmayan şeyler oluyor. Mesela; bir çekilişten ödül kazandınız, cihazınızda tehlikeli virüs tespit edildi bunlar gibi alakasız bildirimler gönderir.

Apple 29 Temmuz 2021 güncellemesinde şu açıklamada bulundu: Aslında bu sorun bir virüsten kaynaklanmıyor. Girilen sitelerde tıklanan açılır reklamlardan kaynaklanıyor. Cihazınıza gelen bildirimleri hemen kabul etmeyin. Bilmediğiniz bildirimleri reddedin dedi.

Bu tamamen spam bir abonelik servisinden kaynaklanıyor. Clıck subscrıbe isimli bir abonelik servisine, tarayıcınız üzerinden ya da fark etmeden abone oluyorsunuz ve sürekli size spam reklam bildirimleri gösteriliyor. Bunun için de takvim uygulaması kullanılıyor. Tam olarak bir takvim virüsü olmasa da spam gösterimlerine neden oluyor.

Sürekli reklamlar görüyorsunuz. Etkinlik olarak reklamların oluşturulmasıyla karşılaşıyorsunuz ve hesaplara baktığınız zaman da “Clıck subscrıbe” isimli bir hesap ile karşılaşıyorsunuz. İnternette dolaşırken reklamlara tıkladığınızda ya da Google abonelikleri üzerinden bu spam servis kullanılabiliyor.

iPhone Takvim Virüsü Nasıl Temizlenir?

Telefonunuzda Ayarlar uygulamasını açın.

uygulamasını açın. iOS 14 ve üstü bir versiyon kullanıyorsanız Takvim seçeneğini, iOS 13, iOS 12, iOS 11 ve daha eski bir versiyon kullanıyorsanız Parolalar ve Hesaplar seçeneğini seçin.

seçeneğini, iOS 13, iOS 12, iOS 11 ve daha eski bir versiyon kullanıyorsanız seçeneğini seçin. Abone Olunan Takvimler seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Görüntülenen hesaba (virüse sebep olan) dokunun ve açılan ekranda Hesabı Sil diyerek bu hesabı silin.

Yukarıda ki adımları yaptığınız halde sorun devam ediyorsa şu adımları izleyin;

iPhone’unuzdan Ayarlar uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Takvim sekmesine dokunun. Açılan ekranda Hesaplar’a dokunun.

dokunun. iOS 13 kullanıyorsanız bu işlemleri Parolalar ve Hesaplar menüsünden yapabilirsiniz. Bu menüde Hesaplar’a dokunun. Ardından Abone Olunan Takvimler’e dokunun. Burada tanımaığınız bir takvim göreceksiniz. Ona tıklayın ve ardından Hesabı Sil yazısına dokunun.

Ayrıca bkz: Batarya Virüsü Temizleme