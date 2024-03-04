Ana Sayfa » Akıllı Telefon iPhone Uygun Fiyatlı SE 4 Modeli Özellikleri Belli Olmaya Başladı Akıllı Telefon iPhone Uygun Fiyatlı SE 4 Modeli Özellikleri Belli Olmaya Başladı Emine Emre 16 Görüntüleme

Apple’ın uygun fiyatlı, bütçe odaklı bir iPhone telefon modeli üzerinde çalıştığı bilinmekte. iPhone uygun fiyatlı SE 4 modeli özellikleri belli olmaya başladı. Cihazın CAD görüntüleri ortaya çıktı ve tasarımı hakkında oldukça fikir verici görüntüler paylaşıldı. Görsellerde yer alan detaylara göre SE 4 model iPhone tasarımı, iPhone 14’e benzemekte. iPhone bütçe dostu telefonu hakkında bilinenler, içeriğimizde…

iPhone Uygun Fiyatlı SE 4 Modeli Özellikleri Belli Olmaya Başladı

Dördüncü nesil iPhone SE 4 telefonu hakkında daha önce duyumlar gelse de özellikleri hakkında bir bilgi bulunuyordu. Ancak şimdi yeni nesil uygun fiyatlı iPhone SE 4’ün CAD görüntüleri ortaya çıktı ve cihazın varlığı ispatlanmış oldu. Bahse konu görsellerde yer alan detaylara bakıldığına, cihazın serinin diğer üyelerinden daha büyük ve çentikli bir ekrana sahip olduğu görülmekte. Büyüklük ve dizayn bakımından iPhone 14 modeline benzeyen cihazda USB-C bağlantı noktasının varlığı da görünüyor.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Yayınlanan CAD görüntülerine göre Apple’ın bütçe odaklı telefonu iPhone SE dördüncü nesil telefonun diğer nesillere göre daha modern bir tasarıma sahip. Yüz tanıma (Face ID) için TrueDepth kamera sisteminin bulunduğu çentikli bir ekrana sahip olan cihaz diğer nesillerden daha ince çerçevesi ve düz kenarları ile dikkat çekiyor. Bununla birlikte Lightning yerine de bir USB – C bağlantı çıkışı yer almakta. Ekran boyutu bakımından da diğer nesillerden ayrışan iPhone SE 4 6,1 inç büyüklüğünde bir ekranla karşımıza çıkıyor. Diğer nesillerde ise genellikle 4,7 inç büyüklükte bir ekran bulunuyordu.

iPhone SE 4 Eylem Düğmesi de Barındırabilir

iPhone uygun fiyatlı telefonu iPhone SE 4 ön kısmı diğer nesillere göre farklılık gösterse de arka kısmında çok fazla bir değişiklik göze çarpmıyor. Serinin eski modellerinde olduğu gibi arka kısımda bir kamera bulunmakta. Cihazın boyutun ise 147.7 x 71.5 x 7.7 mm ölçülerinde olacak; ki bu ölçüler iPhone 14’ün boyutuna çok yakın standartlarda. Bunların yanı sıra cihaz hakkında daha evvel çıkan söylemlere göre bir de Eylem Düğmesi’nin bulunması bekleniyor. Görsellerde bu detaya yer verilmemiş ancak daha evvel bu konuda duyum alınmıştı.

Uygun Fiyatlı iPhone SE 4 Ne Zaman Piyasaya Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hali hazırda yapılan açıklamalar ve raporlar ışığında bütçe odaklı iPhone SE 4 telefonunun 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenmekte. Bununla birlikte 2024 yılı sona ermeden gerçekleştirilmesi beklenen iPhone 16 serisinin lansmanında da SE 4 cihazının tanıtımı gerçekleştirilebilir. iPhone SE 4 modelinin fiyatı hakkında henüz bir bilgi mevcut değil ancak cihazın bütçe dostu olacağı kesin bir bilgi.

iPhone SE 4 modelinin tasarımında yapılan değişiklikler cihazın satış rakamlarının artmasında etkili olabilir ve bu seriye hayat verebilir. Cihazın teknik anlamda ne gibi özellik değişiklikleri olacak henüz belli değil ancak, büyük ekran, USB-C bağlantı noktası, eylem düğmesi ve Face ID özellikleri ile oldukça ilgi çekici bir tasarım ile geleceği kesin gibi. iPhone SE 4 modelinin piyasada rağbet görmesi bekleniyor.