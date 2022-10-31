iPhone ve iPad’de Yüksek Güvenlik için Kilit Modu Nasıl Etkinleştirilir

iOS 16 ve iPadOS 16’nın piyasaya sürülmesiyle Apple, kullanıcılara “aşırı” bir güvenlik düzeyi sunan Kilit Modu‘nu tanıttı. Bu makale, Kilit Modunun kimler için olduğunu, ne işe yaradığını ve nasıl etkinleştirileceğini açıklamaktadır.

‌iOS 16‌ ve ‌iPadOS 16‌’da Apple, iPhone ve iPad kullanıcılarına, devlet destekli casus yazılımlar geliştiren özel şirketlerden yüksek oranda hedeflenmiş siber saldırı riski altında olabilecek kullanıcıları korumak için tasarlanmış isteğe bağlı yeni bir güvenlik özelliği olan Kilit Modu’nu getirdi.

Bu özellik, gazeteciler, aktivistler ve devlet çalışanları gibi siber saldırıların hedefi olabilecek çok az sayıda kullanıcıya yönelik olsa da, herhangi bir kullanıcı, Apple’ın “aşırı” güvenlik düzeyi dediği şey için bunu kendi cihazlarında etkinleştirebilir.

Kilit Modu aygıtınızı nasıl korur?

Etkinleştirildiğinde, Kilit Modu özelliklerin, uygulamaların ve web sitelerinin işlevselliğini kesin olarak sınırlar veya devre dışı bırakır. Kilit Modu korumaları şunları içerir:

Mesajlar: Belirli resimler, videolar ve sesler dışında mesaj eki türlerinin çoğu engellenir. Bağlantılar ve bağlantı önizlemeleri gibi bazı özellikler kullanılamaz.

Belirli resimler, videolar ve sesler dışında mesaj eki türlerinin çoğu engellenir. Bağlantılar ve bağlantı önizlemeleri gibi bazı özellikler kullanılamaz. Web’de dolaşma: Bazı karmaşık web teknolojileri engellenir. Bu da bazı web sitelerinin daha yavaş yüklenmesine veya düzgün çalışmamasına neden olabilir. Ayrıca, web fontları görüntülenmeyebilir ve görüntüler yerine görüntü yok simgesi gösterilebilir.

Bazı karmaşık web teknolojileri engellenir. Bu da bazı web sitelerinin daha yavaş yüklenmesine veya düzgün çalışmamasına neden olabilir. Ayrıca, web fontları görüntülenmeyebilir ve görüntüler yerine görüntü yok simgesi gösterilebilir. FaceTime: Daha önce aramadığınız kişilerden gelen FaceTime aramaları engellenir.

Daha önce aramadığınız kişilerden gelen FaceTime aramaları engellenir. Apple hizmetleri: Ev uygulamasında bir evi yönetme davetleri gibi Apple hizmetleri için gelen davetler, söz konusu kişiyi daha önce davet etmediyseniz engellenir.

Ev uygulamasında bir evi yönetme davetleri gibi Apple hizmetleri için gelen davetler, söz konusu kişiyi daha önce davet etmediyseniz engellenir. Paylaşılan Albümler: Paylaşılan albümler Fotoğraflar uygulamasından kaldırılır ve yeni Paylaşılan Albüm davetleri engellenir. Bu paylaşılan albümleri, Kilit Modu devre dışı olan diğer aygıtlarda görüntüleyebilirsiniz. Kilit Modu’nu kapattığınızda aygıt ayarlarınızda Paylaşılan Albümler’i tekrar açmanız gerekir.

Paylaşılan albümler Fotoğraflar uygulamasından kaldırılır ve yeni Paylaşılan Albüm davetleri engellenir. Bu paylaşılan albümleri, Kilit Modu devre dışı olan diğer aygıtlarda görüntüleyebilirsiniz. Kilit Modu’nu kapattığınızda aygıt ayarlarınızda Paylaşılan Albümler’i tekrar açmanız gerekir. Aygıt bağlantıları: iPhone veya iPad’inizi bir aksesuara ya da başka bir bilgisayara bağlamak için aygıtın kilidinin açılması gerekir. Apple Silicon çipli Mac dizüstü bilgisayarınızı bir aksesuara bağlamak için Mac’inizin kilidinin açılması ve açıkça onay verilmesi gerekir.

iPhone veya iPad’inizi bir aksesuara ya da başka bir bilgisayara bağlamak için aygıtın kilidinin açılması gerekir. Apple Silicon çipli Mac dizüstü bilgisayarınızı bir aksesuara bağlamak için Mac’inizin kilidinin açılması ve açıkça onay verilmesi gerekir. Konfigürasyon profilleri: Konfigürasyon profilleri yüklenemez ve aygıt, Kilit Modu etkinken Mobil Aygıt Yönetimi’ne veya aygıt denetimine kaydedilemez.

Kilit Modu etkinken telefon aramaları ve düz metin mesajları çalışmaya devam eder. Bu mod, acil SOS aramaları gibi acil durum özelliklerini etkilemez.

iPhone ve iPad’de Kilit Modu Nasıl Etkinleştirilir

‌iPhone‌ ve ‌iPad‌’de Kilit Modu varsayılan olarak kapalıdır, ancak bu adımları izleyerek etkinleştirebilirsiniz.

Ayarlar uygulamasını başlatın. Aşağı kaydırın ve Gizlilik ve Güvenlik‘e dokunun. Menünün en altına gidin ve “Güvenlik” bölümünün altında Kilit Modu‘na dokunun. Ekrandaki bilgileri okuyun ve ardından Kilit Modunu Aç‘a dokunun. Koruma listesini gözden geçirin. Hala devam etmekten memnunsanız, Kilit Modunu Aç‘a dokunun.

Apple, Kilit Modu atlamalarını bulan ve korumalarının iyileştirilmesine yardımcı olan araştırmacıları ödüllendirmek için Güvenlik Ödülü programına yeni bir kategori ekledi, bu nedenle zaman içinde yeni korumaların eklenmesini bekleyin.