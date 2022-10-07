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iPhone veya iPad’de kayıtlı Wi-Fi parolalarınızı bulma

Ahmet Ekinler

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İnsanların akıllı saat satın almasının bir nedeni, akıllı telefonlarda geçirdikleri zamanı azaltmaktır. Çoğu akıllı saat...

iOS 16’da Apple, şu anda bağlı olduğunuz Wi-Fi ağının şifresini görüntülemeyi mümkün kılmıştır. Nasıl yapıldığını öğrenmek için lütfen okumaya devam edin.

İşin garibi, ‌iOS 16‌ piyasaya sürülmeden önce, bir iPhone kullanıcısı bir Wi-Fi ağına bağlıysa ancak başlangıçta ona bağlanmak için kullandıkları şifreyi hatırlayamıyorsa, bu şifreyi cihazlarında görmenin bir yolu yoktu.

Özellikle diğer kişinin bir Apple aygıtı yoksa ve otomatik Share Wi-Fi işlevini kullanamıyorsa, ağ kimlik bilgilerini biriyle paylaşmak istediğinizde bu durum kolayca sinir bozucu hale gelebilir.

Neyse ki, ‌iOS 16‌’da Apple, Wi-Fi ağ menüsüne yeni bir şifre seçeneği ekleyerek bu sorunu düzeltti. İşte onu nasıl bulacağınızın adımları:

‌iPhone‌ cihazınızda Ayarlar uygulamasını başlatın.
Wi-Fi‘ye dokunun.
Şu anda bağlı olduğunuz ağa dokunun.
Parola sekmesine dokunun, ardından ortaya çıkarmak için Face ID, Touch ID veya parolanızla kimlik doğrulaması yapın.

Artık parolayı başka bir yerde paylaşmak için açılır penceredeki “Kopyala” seçeneğine dokunabilir veya parolayı paylaşmak istediğiniz kişiye okuyabilir ya da paylaşabilirsiniz.

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