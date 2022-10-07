iPhone veya iPad’de kayıtlı Wi-Fi parolalarınızı bulma

iOS 16’da Apple, şu anda bağlı olduğunuz Wi-Fi ağının şifresini görüntülemeyi mümkün kılmıştır. Nasıl yapıldığını öğrenmek için lütfen okumaya devam edin.
İşin garibi, iOS 16 piyasaya sürülmeden önce, bir iPhone kullanıcısı bir Wi-Fi ağına bağlıysa ancak başlangıçta ona bağlanmak için kullandıkları şifreyi hatırlayamıyorsa, bu şifreyi cihazlarında görmenin bir yolu yoktu.
Özellikle diğer kişinin bir Apple aygıtı yoksa ve otomatik Share Wi-Fi işlevini kullanamıyorsa, ağ kimlik bilgilerini biriyle paylaşmak istediğinizde bu durum kolayca sinir bozucu hale gelebilir.
Neyse ki, iOS 16’da Apple, Wi-Fi ağ menüsüne yeni bir şifre seçeneği ekleyerek bu sorunu düzeltti. İşte onu nasıl bulacağınızın adımları:
Artık parolayı başka bir yerde paylaşmak için açılır penceredeki “Kopyala” seçeneğine dokunabilir veya parolayı paylaşmak istediğiniz kişiye okuyabilir ya da paylaşabilirsiniz.