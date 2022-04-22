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iPhone’a Müzik Atma

Yeni bir iPhone aldınız ve nasıl müzik atacağınızı bilmiyor musunuz, o halde bu kılavuz tam size göre...

Ayşen Sıla

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Okuma Süresi: 3 dk.
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iPhone’a nasıl müzik ekleyeceğinizi merak ediyorsanız doğru yere geldiniz. Bilgisayardan iPhone’a müzik aktarmak çok kolay! Fakat uygulama üzerinden de telefonunuza müzik indirebilirsiniz. iPhone’a nasıl müzik atacağınızı bilmiyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

iPhone Müzik İndirme – Bilgisayar Üzerinden

iPhone için en iyi müzik indirme yöntemlerinden biri iTunes’dan aktarmadır. Bunun için bir bilgisayara ve bağlantı kablosuna ihtiyacınız olacak. Ayrıca iPhone’a atmak istediğiniz şarkıyı önceden bilgisayarınıza yüklemiş olmanız gerekiyor.

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Öncelikle bilgisayarınızdaki şarkıyı Yerel Disk C > Kullanıcılar > kullanıcı adınız > Müzikler klasörüne atın.

Sonra iTunes programını açın.

Sol üst köşedeki Dosya > Arşiv’e Klasör Ekle butonuna tıklayın. Ardından açılan pencerede Müzikler klasörüne tıklayın ve “Klasör seç” deyin. Bu işlem, Müzikler’deki tüm dosyaların iTunes’a eklenmesini sağlayacaktır.

Şimdi iPhone ile bilgisayarınızı kablo kullanarak bağlayın.

Ardından iTunes’un sol kısmındaki Ayarlar sekmesi altında yazan “Müzikler” bölümüne giriş yapın.

“Müzikleri Eşzamanla” seçeneğine tıklayıp “Tüm müzik arşivini” seçeneğini seçin ve son olarak “Eşzamanla” butonuna tıklayın.

Bunu yaptıktan sonra iPhone müzik indirme işlemi tamamlanacaktır. Bilgisayarınızda yer alan şarkıların tamamını iPhone’daki Müzik uygulamasından görüntüleyebilirsiniz.

iPhone Müzik İndirme – Uygulama Yardımıyla

iOS işletim sistemli iPhone kullanıyorsanız, şarkı indirme işlemini çeşitli uygulamalar yardımıyla da yapabilirsiniz. Bu noktada seçici olmanızda fayda var, zira Apple’ın kısıtlamalarından dolayı her uygulama çalışmıyor. Ya da iOS’un önceki sürümünde çalışsa bile yeni sürümünde çalışmadığına rastlayabiliyoruz.

iphone-muzik-atma

iPhone için çalışan müzik indirme uygulamaları şunlardır:

Evermusic
Freegal Music
Music Downloader & Player
SoundCloud

Ücretli uygulamalardan Spotify, TIDAL, Deezer, Youtube Music ya da Apple’ın kendi ücretli müzik indirme uygulaması olan Apple Music’i istediğiniz müzikleri iPhone’unuza indirmek için kullanabilirsiniz.

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