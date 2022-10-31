iPhone’da Canlı Etkinlikler Nasıl Etkinleştirilir

iOS 16.1’in piyasaya sürülmesiyle Apple, iPhone Kilit Ekranları ve Dynamic Island özellikli iPhone 14 Pro modelleri için yeni Canlı Etkinlikler özelliğini kullanıma sunuyor. Ne yaptığını ve nasıl etkinleştirebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Canlı Aktiviteler Nedir?

Canlı Etkinlikler, sürekli güncel kalan etkileşimli bildirimlerdir ve olup bitenleri doğrudan Kilit Ekranından gerçek zamanlı olarak izlemenize olanak tanır. Örneğin bir spor oyununu izliyorsanız, Kilit Ekranında güncellenmiş skoru görebilir veya bir Uber yolculuğu bekliyorsanız sürücünüzün yaklaşmasını izleyebilirsiniz.

‌iPhone 14 Pro‌ ve Pro Max‘te Canlı Aktiviteler ayrıca ‌Dinamik Ada‌ ile bütünleşir. Örneğin, bir Premier Lig maçı sırasında, ‌‌Dinamik Ada‌‌, Gerçek Derinlik kamera hapının her iki tarafında her bir kulüp tarafından atılan gollerin sayısını gösteren, canlı olarak güncellenen bir skorbord gösterir. Uzun süre basıldığında, ‌‌Dinamik Ada‌‌ geçen süreyi ve tek tek eylemi gösterecek şekilde genişler.

Bir ‌iPhone 14 Pro‌ kilitlendiğinde, puan bunun yerine Kilit Ekranında bir widget’ta gösterilir. iPhone 14 ve ‌iPhone 14‌ Plus‘ta ve ‌Dinamik Ada‌ bulunmayan diğer tüm ‌iPhone‌ modellerinde Canlı Etkinlikler, Kilit Ekranı ile sınırlıdır.

Canlı Aktiviteler Nasıl Etkinleştirilir

Bu adımları izleyerek iOS 16.1 veya sonraki bir sürümünü çalıştıran bir “iPhone”da Kilit Ekranı için Canlı Etkinlikleri etkinleştirebilirsiniz.

Ayarlar uygulamasını başlatın. Aşağı kaydırın ve Face ID ve Parola‘ya dokunun. Devam etmek için şifrenizi girin. Aşağı kaydırın ve “Kilitliyken Erişime İzin Ver“in altında, Canlı Etkinlikler‘in yanındaki anahtarı yeşil AÇIK konuma getirin.

Canlı Aktiviteleri Destekleyen Uygulamalar

Apple, geliştiriciler için bir Canlı Etkinlikler API’sı hazırladı ve App Store’da bu özelliği kullanan birkaç üçüncü taraf uygulaması zaten var.

ABD ve Kanada’daki kullanıcılar, TV uygulamasını açıp desteklenen bir spor oyununda İzle düğmesine dokunarak Apple’ın TV uygulaması desteğini de kontrol edebilir. Canlı Etkinlik puanları buna göre Kilit Ekranınızda ve/veya ‌Dinamik Adada‌ görünmelidir.

Türkiye’de henüz bu uygulamaları görmek çok zor olsa da ilerleyen zamanda canlı maç sonuçları gibi pek çok uygulamanın yaygınlaştığını görebiliriz.