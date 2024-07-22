Ana Sayfa » Akıllı Telefon iPhone’un Uygun Fiyatlı Serisinden iPhone SE 4 Tasarımı Belli Oldu Akıllı Telefon iPhone’un Uygun Fiyatlı Serisinden iPhone SE 4 Tasarımı Belli Oldu Emine Emre 3 Görüntüleme

iPhone’un ekonomik modeli bu defa farklı bir tasarımla geliyor. Bilindiği üzere “SE” serisi iPhone bütçe dostu telefonu. Yakın bir tarihte piyasaya sunulması beklenen cihazın özellikleri ve fiyatı oldukça merak edilmekte. Bu kapsamda ortaya çıkan özelliklerini siz Cepkolik okurları için derledik. iPhone’un uygun fiyatlı serisinden iPhone SE 4 tasarımı ve bilinen özellikleri içeriğimizde.

iPhone’un Uygun Fiyatlı Serisinden iPhone SE 4 Tasarımı Belli Oldu

Yakın bir zaman içersinde kullanıcıya sunulması beklenen iPhone SE 4 modeli tasarımı ortaya çıktı. Eğer cihaz söylenildiği gibi gelirse iPhone 16 serisine benzemesi bekleniyor. Teknoloji sektöründe sızıntıları ile bilinen Digital Chat Station’ın aktardığı bilgilere göre SE 4’ün arka kamera tasarımı tıpkı iPhone 16’daki gibi dikey ve 2’li olacak.

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6.1 inç büyüklüğünde OLED panel ekranla gelecek olan iPhone SE 4, 120 Hz tazeleme hızı ve 625 nit maksimum parlaklık sunacak. Uygun fiyatlı iPhone modelinde ana sayfa düğmesi ve Touch ID olmayacak. Yeni model SE 4’te Face ID ve çentik bulunacak. Bu özellikleri ile iPhone SE 4 artık klasik iPhone modellerine tasarım olarak daha çok benzeyecek ve SE modellerin kullanıcı tarafından tercih edilirliğini artıracak.

iPhone SE serisinin yeni modeli SE 4 versiyonu hakkında ortaya çıkan detaylar henüz Apple tarafından onaylanmadı; bu yüzden kesin diyemeyiz. Ancak sızıntının kaynağı olan Digital Chat Station’dan gelen duyumlar genellikle doğru çıkıyor diyebiliriz.

iPhone SE 4 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone SE 4 modelinin, depolama alanı bakımından 64 GB, 128 GB ve 256 GB’lık versiyonlarla gelmesi bekleniyor. Cihazın fiyatı da depolama alanına göre değişecek. Bu bağlamda iPhone SE 4 64 GB fiyatı yaklaşık 430 dolar, 128 GB’lık modelin fiyatı yaklaşık 480 dolar ve 256 GB versiyonun ise yaklaşık 580 dolar fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

iPhone ucuz telefon modeli olan SE 4’ün iPhone 11 alternatifi bir telefon olarak piyasada yer bulması bekleniyor. Hem özellikleri ile iPhone 11 alternatifi hem de daha uygun fiyatlı bir telefon olarak kullanıcıya sunulacak olan iPhone SE 4 çıkış tarihi 2024 ya da 2025 olacak. Bunların yanı sıra henüz cihazı Türkiye fiyatının belli olmadığını belirtelim.