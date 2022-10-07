iPhone’unuzun Kilit Ekranında ve Ana Ekranında Farklı Duvar Kağıtları Nasıl Ayarlanır

Apple, iOS 16 ile Kilit Ekranı özelleştirmesini yepyeni bir düzeye taşıyarak saatin yazı tipini ve stilini değiştirmenize, widget’lar eklemenize ve dinamik hava durumu ve astronomi duvar kağıtları uygulamanıza olanak tanır. Sonuç olarak, Kilit Ekranınızınkinden farklı bir Ana Ekran arka planı ayarlama şeklinizi de değiştirdi. Nasıl yapıldığını öğrenmek için lütfen okumaya devam edin.

Kilit Ekranını ilk kez özelleştirdiğinizde, ‌iOS 16‌ uygulamasının ‌Ana Ekran‌ için aynı duvar kağıdını kullanmanızı önerdiğini fark edeceksiniz. Bunun nedeni, arka planlar aynıysa Apple’ın Kilit Ekranından ‌Ana Ekrana‌ geçiş yaparken bazı duvar kağıtlarına dinamik geçişler uygulamasıdır.

Kilit Ekranınızı oluştururken başlangıçta bu öneriyle “Duvar Kağıdı Çifti Olarak Ayarla” seçeneğine gittiyseniz, ancak o zaman farklı bir ‌Ana Ekran‌ duvar kağıdına sahip olmak istediğinize karar verdiyseniz, bunu yapabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.

Face ID veya Touch ID ile ‌iPhone‌’unuzun kilidini açın. Önceden özelleştirilmiş bir duvar kağıdına kaydırın, ardından Özelleştir‘e dokunun. Ana Ekran seçeneğini seçin. Renk örneklerine erişmek ve arka planı özelleştirmek için Renk ve Gradyan düğmelerine veya başka bir görüntü seçmek için Fotoğraflar düğmesine dokunun. Ayrıca isterseniz görüntüyü Bulanıklaştırabilirsiniz. Yeni bir görüntü seçtiyseniz, filtreleri önizlemek için kaydırabilir, Görüntüyü Kırpmak için Kıstırabilir ve Derinlik efekti seçeneğini istediğiniz gibi uygulamak için üç nokta düğmesine dokunabilirsiniz. Sağ üst köşedeki Bitti’ye dokunun. Seçiminizi bitirmek ve kaydetmek için düzenleme ekranında tekrar Bitti’ye dokunun.

Geçerli Kilit Ekranı ve ‌Ana Ekran‌ seçimini istediğiniz zaman özelleştirebileceğinizi unutmayın: Kilit Ekranından galeri görünümünü uzun süre basarak başlatmanız, Özelleştir‘e dokunun, ardından Kilit Ekranı veya Ana Ekran‘ı seçin. Alternatif olarak, Ayarlar -> Duvar Kağıdı‘na gidip galerinizdeki duvar kağıtları arasında kaydırarak ve bunları özelleştirerek duvar kağıdı çiftlerini düzenleyebilirsiniz.

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