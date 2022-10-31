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iQOO 11 teknik özellikleri sızdırıldı – QHD AMOLED, SD 8 Gen 2 ve 100W şarj

iQOO 11 serisinin bu yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor. Serinin iQOO 11 ve Pro versiyonlarını içermesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Sızıntı kaynağına göre iQOO 11, 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan Samsung AMOLED E6 ekranla gelecek.

Ahmet Ekinler

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iQOO 11 teknik özellikleri sızdırıldı – QHD AMOLED, SD 8 Gen 2 ve 100W şarj
Vivo iQOO 10

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Bir başka iQOO 11 özellik sızıntısında, dikkat çeken sızıntı kaynağı Digital Chat Station, yaklaşmakta olan amiral gemisi için daha fazla önemli ayrıntı paylaştı. Orijinal gönderi daha sonra silindi, ancak yine de sızdırılan özellikleri ele almayı başardık. Vivo iQOO 11‘in, QHD çözünürlüğe sahip Samsung üretimi AMOLED ekran ve 1440Hz PWM karartma ile 144Hz yenileme hızı ile piyasaya çıkması bekleniyor.

Telefon ayrıca henüz duyurulmamış Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini, 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolamayı da beraberinde getirecek. iQOO 11’in 100W hızlı şarj desteği ile büyük bir pile (en az 5.000 mAh) sahip olması bekleniyor. Cihaz ayrıca çift X ekseni lineer motorlar, 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 13 MP telefoto lens getirecek.

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KaynakGsmarena

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