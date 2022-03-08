iQOO 9 Pro Legendary Collector’s Edition Görücüye Çıktı

Bu yılın başlarında Vivo destekli iQOO; iQOO 9 Pro adlı yeni bir amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Bundan kısa bir süre sonra şirket, cihazın özel bir versiyonunu da duyurdu.

Şimdi, iQOO 9 Pro Legendary Collector’s Edition akıllı telefon resmen görücüye çıktı. 12GB RAM ve 512GB dahili depolama içeriyor ve yaklaşık 950 dolar fiyat etiketi taşıyor. Bu model, kablosuz flaş şarj tabanının ücretsiz versiyonuyla birlikte geliyor.

Akıllı telefon, 2K ekran çözünürlüğüne; 120Hz yenileme hızına ve 1500nit’e kadar maksimum parlaklığa sahip 6.78 inç Samsung E5 AMOLED LTPO ekran paneline sahip. Ayrıca %100 DCI-P3 renk gamına ve 1000 Hz anında dokunma benimseme hızıyla geliyor.

Cihaz, 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama ile gelen; Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci desteği vaat ediyor. Tam algılamalı bir kontrol sistemi 3.0 bulunurken, ekranın altındaki çift kontrollü basınç algılama alanı da arttı.

Kameraya gelince, cihazda 50 megapiksellik bir dış taban gimballı; ana kameranın yanı sıra 150° ultra geniş açılı çekimi destekleyen; başka bir 50 megapiksel ultra geniş açılı lens var. Üçüncü sensör, 16 megapiksel telefoto portre lensten oluşuyor. iQOO 9 Pro Legendary Collector’s Edition, 4.700 mAh pil ile çalışıyor ve 120W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj ve 10W ters kablosuz şarj desteği ile birlikte geliyor.