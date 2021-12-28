iQOO 9 ve iQOO 9 Pro, Geekbench’te Görüntülendi!

Vivo, iQOO 9 serisi akıllı telefonlarını 5 Ocak’ta tanıtacak. Raporlar, V2171A model numarasının iQOO 9’a ait olduğunu, V2172A model numarasının ise iQOO 9 ile ilişkili olduğunu ortaya koydu. Her iki model de lansmandan önce Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı.

iQOO 9 ve iQOO 9 Pro’nun Geekbench listeleri; “taro” kod adına sahip bir Qualcomm işlemci tarafından desteklendiğini gösteriyor. İşlemcide 1.79 GHz hızında çalışan dört CPU çekirdeği; 2.50 GHz hızında çalışan üç CPU çekirdeği ve 3.0 GHz hızında çalışan birinci sınıf bir CPU çekirdeği var.

Ayrıca, Adreno 730 grafikleriyle geliyor. Dolayısıyla Snapdragon 8 Gen 1 işlemcinin iQOO 9 ve 9 Pro telefonlara güç vereceğini söyleyebiliriz. Her iki model de 12 GB RAM ve Android 12 işletim sistemi ile geliyor.

iQOO 9, Geekbench’in tek çekirdekli testinde 1233 ve çok çekirdekli testte 3674 puan alırken; iQOO 9 Pro tek çekirdekli testte 1277 ve çok çekirdekli testte 3787 puan aldı.

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