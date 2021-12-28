Ana SayfaTeknoloji HaberleriiQOO 9 ve iQOO 9 Pro, Geekbench'te Görüntülendi!

iQOO 9 ve iQOO 9 Pro, Geekbench’te Görüntülendi!

iQOO 9, Geekbench'in tek çekirdekli testinde 1233 ve çok çekirdekli testte 3674 puan alırken; iQOO 9 Pro tek çekirdekli testte 1277 ve çok çekirdekli testte 3787 puan aldı.

Ayşen Sıla

-

0
iqoo_9

Vivo, iQOO 9 serisi akıllı telefonlarını 5 Ocak’ta tanıtacak. Raporlar, V2171A model numarasının  iQOO 9’a ait olduğunu, V2172A model numarasının ise iQOO 9 ile ilişkili olduğunu ortaya koydu. Her iki model de lansmandan önce Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı.

iQOO 9 ve iQOO 9 Pro’nun Geekbench listeleri; “taro” kod adına sahip bir Qualcomm işlemci tarafından desteklendiğini gösteriyor. İşlemcide 1.79 GHz hızında çalışan dört CPU çekirdeği; 2.50 GHz hızında çalışan üç CPU çekirdeği ve 3.0 GHz hızında çalışan birinci sınıf bir CPU çekirdeği var.

Ayrıca, Adreno 730 grafikleriyle geliyor. Dolayısıyla Snapdragon 8 Gen 1 işlemcinin iQOO 9 ve 9 Pro telefonlara güç vereceğini söyleyebiliriz. Her iki model de 12 GB RAM ve Android 12 işletim sistemi ile geliyor.

iQOO 9 pro

iQOO 9, Geekbench’in tek çekirdekli testinde 1233 ve çok çekirdekli testte 3674 puan alırken; iQOO 9 Pro tek çekirdekli testte 1277 ve çok çekirdekli testte 3787 puan aldı.

Bkz: İşte Vivo iQOO 9 Serisinin Teknik Detayları

-- Reklam --
Önceki İçerikiPhone 14 Serisinde SIM Kart Yuvası Olmayacak!
Teknolojik ürünleri incelediğimiz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Abole Ol

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Please enter your name here

Copyright @ Cepkolik.com 2021 | Tüm hakları saklıdır.