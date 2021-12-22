İşte Vivo iQOO 9 Serisinin Teknik Detayları

Vivo iQOO 9 serisi akıllı telefonların Ocak 2022’de resmiyet kazanmasını bekliyoruz. Bugün güvenilir bir kaynak, yeni akıllı telefonun ekranı, kamerası, pili ve hızlı şarj özellikleriyle ilgili önemli ayrıntıları paylaştı.

Kaynağımız, cihazın Full HD+ çözünürlük sunan 6.78 inç Samsung AMOLED E5 ekrana sahip olacağını belirterek başlıyor. 120W hızlı şarj sunan 4.650mAh± pil ile birlikte gelecek.

Bu arada iQOO 9’un bir mikro gimbal kamera ile geleceğini düşünüyoruz. Yeni sızıntı, Samsung GN5 50 megapiksel ana kamera ile donatılacağını belirtiyor. 1/1.5 inçlik sensör, yeni bir çift eksenli mikro gimbal stabilizasyonu ile gelecek.

iQOO 9 ve iQOO 9 Pro’nun Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip olmasını bekliyoruz. Pro modelinde ayrıca 120W hızlı şarjı destekleyen 4.700mAh pil de yer alacak. Detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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