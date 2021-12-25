iQOO 9 ve 9 Pro Sızdırıldı!

Vivo alt markası iQOO, iQOO 9 ve iQOO 9 Pro‘dan oluşan bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon ikilisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün Çin’de ortaya çıkan sızdırılmış bir postere göre, bunlar 5 Ocak‘ta düzenlenecek bir etkinlikte resmiyet kazanacak.

Aşağıdaki resimden de görebileceğiniz gibi, iQOO 9, yarış şeritli bir tasarıma ve arkada gereksiz yere büyük bir kamera adasına sahip. Üç sensöre ve çok sayıda kullanılmayan cama sahiptir.

iQOO 9 Pro’ya ait olduğu söylenen aşağıdaki resmi paylaştı ve tasarım, Pro modelinin iyi bir ölçüm için eklenmiş zarif bir ejderha benzeri şekle sahip olması dışında çok benzer. Kamera adası metni, sensörlerden en az biri için OIS‘yi de onaylar.

Geçmişteki söylentilere, sızıntılara ve spekülasyonlara göre, iQOO 9 Pro’nun 50 MP‘lik bir ana kamerası ve dümende Snapdragon 8 Gen 1 SoC‘si olması gerekiyor. Ekran açısından, muhtemelen 120 Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç QHD+ kavisli bir AMOLED‘e sahip. Vanilya iQOO 9‘un ise “sadece” FHD+ çözünürlüğe sahip aynı boyutta bir düz ekrana razı olması bekleniyor.

iQOO 9’un 4.700 mAh pile sahip olduğu söyleniyor, Pro da yakın ve her iki modelin de 120W‘a kadar şarj olması gerekiyor.

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