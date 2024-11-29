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Çin menşeli akıllı telefon üreticilerinden biri olan iQOO yeni amiral gemisi telefonları ile sıkı bir rekabete geliyor. AnTuTu performans testlerinde sık sık telefonlarını ilk 10’da gördüğümüz marka, yüksek performansa sahip üst segment cihazlarını emsallerinden uygun fiyata sunmasıyla biliniyor. Bu kapsamda marka rekabetçi fiyatları ile yeni telefonlarını piyasaya sundu; iQOO Neo 10 ve Neo 10 Pro özellikleri tanıtıldı. İşte ayrıntılar…

iQOO Neo 10 ve Neo 10 Pro Özellikleri Tanıtıldı!

iQOO yeni amiral gemisi telefonları iQOO Neo 10 ve Neo 10 Pro’nun tanıtımı gerçekleştirdi. Uygun fiyata yüksek performanslı bir telefon satın almayı düşünenler için son derece uygun olan telefonlar rekabetçi fiyatlarla piyasaya giriyor. Söz konusu telefonlar hakkında merak edilen niteliklerden bahsedelim…

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iQOO Neo 10 ve Pro modeli ekran özelliklerine baktığımızda, 6,78 inç büyüklüğünde LTPO AMOLED panel ile gelmekte olduğunu söyleyebiliriz. 144 Hz tazeleme hızı ve 1,5 K+ çözünürlük sunan cihazların ekranı düz bir yapıya sahip. iQOO Neo 10 modeli işlemci kısmında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti; Pro modelde ise MediaTek’in Dimensity 9400 çip seti bulunmakta.

12 GB ve 16 GB RAM belleklere sahip olan telefonlar, 1 TB’a kadar depolama alanı seçenekleri sunmakta. Kamera kısmında ise her iki modelde de 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası yer almakta. Arka kamera kurulumunda ise iQOO Neo 10 modelinde 50 MP’lik ve 8 MP’lik iki sensör; Neo 10 Pro modelinde ise 50 MP çözünürlükte iki sensör yer almakta.

iQOO Neo 10 özelliklerini detaylı bir şekilde listeleyelim:

Ekran – 6.78 inç (2800×1260 piksel) 1.5K 8T LTPO AMOLED, HDR10+

İşlemci – Snapdragon 8 Gen 3 4nm, Adreno 750 GPU

RAM – 12 GB / 16 GB LPDDR5X RAM

Depolama Alanı – 256 GB/ 512 GB/ 1 TB UFS 4.1 depolama

İşletim Sistemi – Android 15 + OriginOS 5.0

Kamera – 50MP (1/1.49 inç IMX921 VCS biyonik, f/1.88, OIS), 8MP ultra geniş açı (f/2.2), ön kamera 16MP (f/2.45)

Pil ve Şarj – 6100 mAh batarya, 120W ultra hızlı şarj

iQOO Neo 10 Pro özellikleri:

Ekran – 6.78 inç (2800×1260 piksel) 1.5K 8T LTPO AMOLED, HDR10+

İşlemci – Dimensity 9400 3nm, Immortalis-G925 GPU

RAM – 12 GB / 16 GB LPDDR5X RAM

Depolama Alanı – 256 GB/ 512 GB/ 1 TB UFS 4.1 depolama

İşletim Sistemi – Android 15 + OriginOS 5.0

Kamera – 50 MP (1/1.49 inç IMX921 VCS biyonik, f/1.88, OIS), 50 MP ultra geniş açı (f/2.0), ön kamera 16MP (f/2.45)

Pil ve Şarj – 6100 mAh batarya, 120W ultra hızlı şarj

Fiyatları Ne Kadar?

iQOO Neo 10 ve Neo 10 Pro fiyatları RAM ve depolama alanı büyüklüklerine göre farklılık göstermektedir. Telefonların fiyatları ise aşağıdaki gibi listelenebilir: