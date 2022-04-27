iQOO Neo 6 SE, 6 Mayıs’ta Görücüye Çıkacak!

Vivo, bu ayın başlarında Snapdragon 8 Gen 1 ile iQOO Neo 6‘yı tanıttı. Şimdi, marka önümüzdeki ay başka bir Neo markalı akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bugün şirket, iQOO Neo 6 SE’yi 6 Mayıs’ta tanıtacağını

iQOO Neo 6 SE, Aralık 2021’de tanıtılan iQOO Neo 5 SE‘nin yerini alacak. Şirket, Neo 6 SE’nin özellikleri hakkında herhangi bir ayrıntı açıklamamış olsa da, resmi web sitesi ve JD.com aracılığıyla Çin’de ön sipariş almaya başladı.

Kaynaklar iQOO Neo 6 SE’nin Snapdragon 870 işlemci tarafından destekleneceğini iddia etti. Hatırlamak gerekirse, önceki modelde de aynı işlemci var. Sızıntılar, Neo 6 SE’nin önceki modele kıyasla ekran, pil ve hızlı şarj gibi bölümlerde iyileştirmeler sunacağını gösteriyor.

iQOO Neo 5 SE, 6.67 inç IPS LCD FHD+ 144Hz ekrana sahipti. 55W hızlı şarj desteği taşıyan 4.700mAH pil içeriyordu. Neo 6 SE’nin ise biraz daha küçük 6.62 inç ekranla donatılacağına dair söylentiler dolaşıyor, ancak FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan bir AMOLED panele sahip olacak.

Neo 6 SE, muhtemelen 80W hızlı şarjlı 4.500mAh pil ile gelecek. Android 12 işletim sistemi ve OriginOS Ocean UI ile desteği taşıyacak.