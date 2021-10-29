iQOO Neo 6 SE, Snapdragon 778G Plus İşlemciyle Geliyor

Vivo, iQOO Z5‘i Eylül ayında duyurdu. Geçen hafta, Çin’de iQOO Z5x telefonunu tanıttı. iQOO Z5 serisinin Pro modeli de; yakında görücüye çıkacak. Bunun yanısıra iQOO Neo 6 SE de yakında satışa çıkacak.

Kaynağımıza göre bu telefon, Snapdragon 778G Plus işlemci ile gelecek. Bu arada kaynaj, Neo6 SE’nin diğer özellikleri hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı ancak üç renkte satışa çıkacağını iddia etti.

iQOO’nun ayrıca Kasım ortasına kadar iQOO Neo5s adlı başka bir modeli duyurmasını beklyoruz. Cihaz, bağımsız bir ekran motoru tarafından desteklenen 6.56 inçlik kavisli kenarlı bir ekrana sahip olacak.

120Hz yenileme hızı, Snapdragon 888 işlemci 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama gibi özellikler vaat ediyor. iQOO Neo 6 SE ise bu telefonla birlikte resmiyet kazanabilir. Detayları paylaşmaya devam edeceğiz.