iQOO Neo 7, 50MP kamera ve 120W şarja sahip olacak

iQOO Neo 6‘nın global versiyonu sadece birkaç ay önce satışa çıktı, ancak halefi için şimdiden sızıntılar artıyor. Telefon 3C tarafından yeni listelenirken, sızıntı yapan Digital Chat Station bazı önemli detayları ortaya çıkardı.

iQOO Neo 7, Neo 6’nın küresel ve Çin versiyonlarının 80W’ını aşarak daha hızlı 120W şarj (20V/6A) desteği ile yükseltilmiş pil teknolojisi getirecek. Pil kapasitesi henüz açıklanmadı, ancak mevcut modelde 4.700 mAh kapasite olduğunu biliyoruz.

Hem küresel hem de Çin Neo 6, Qualcomm yongaları tarafından destekleniyordu (sırasıyla Snapdragon 870 ve 8 Gen 1), ancak yeni modelin, yakın zamanda ROG Phone 6D‘de yer alan Dimensity 9000+ lehine bunları atması bekleniyor.

DCS’ye göre iQOO Neo 7, FHD+ 120Hz ekrana (PWM karartma ile) sahip olacak. Ana kamera, Neo 6’nın 64MP GW1 sensörünün (1/1.72”, 0.8µm) yerini alan 50MP IMX766V sensörünü (vivo için özelleştirilmiş Sony IMX766 versiyonu, 1/1.56”, 1.0µm) içerecek. Geçen yıldan itibaren iQOO 8 Pro amiral gemisinde kullanıldı.

iQOO Neo 7’nin önümüzdeki ay tanıtılması mümkün. Ancak bunun küresel mi yoksa yalnızca Çin’e özel bir lansman mı olacağını söylemek zor. Ayrıca, Neo 6’da olduğu gibi, bölgeler arasında donanım açısından büyük farklılıklar olmasını da bekleyebiliriz.