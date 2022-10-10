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iQOO Neo 7, Dimensity 9000+ yonga seti ve 12GB RAM’le gelebilir

Vivo V2231A model numarasına sahip olduğu iddia edilen Vivo iQOO Neo 7 akıllı telefon bugün Geekbench web sitesinde göründü ve birkaç özelliği doğruladı. Cihaz MediaTek'in Dimensity 9000 Plus yonga seti tarafından desteklenecek.

Ahmet Ekinler

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iQOO Neo 7, Dimensity 9000+ yonga seti ve 12GB RAM'le gelebilir

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Yaklaşan iQOO Neo 7‘nin özellikleri tek tek belli oluyor. Geçtiğimiz günlerde 3C sertifikasını geçerek 120W şarjını ortaya çıkardı, ardından MediaTek Dimensity 9000+‘a sahip olduğu ortaya çıktı ve şimdi yonga seti Geekbench aracılığıyla onaylandı.

Çalışma, V2231A model numarasına sahip vivo’nun MediaTek Dimensity 9000+’ı kullanacağını gösteriyor.

Geekbench ayrıca iQOO Neo 7’nin 12 GB RAM’e sahip olduğunu ve Android 13 çalıştırdığını ortaya koyuyor.

Pek çok özelliği belli olan iQOO Neo 7, 12 GB RAM’e kadar Dimensity 9000+ yonga setine, 120 W şarjlı 5.000 mAh pile, optik olarak Sony IMX766V olması beklenen 50 MP genişliğinde bir kameraya sahip olacak.

Ekranın 6.78 inç 120Hz özellikli bir AMOLED olması bekleniyor. vivo, iQOO Neo 7’yi bu ay içerisinde tanıtabilir.

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KaynakGsmarena

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