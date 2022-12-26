iQOO Neo 7 Racing Edition, İyi Şarj Özellikleriyle Gelecek!

29 Aralık’ta Vivo, iQOO Neo 7 Racing Edition amiral gemisi telefonunu tanıtacak. Marka geçen hafta Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci ile geleceğini doğrulamıştı. Markanın bugün yayınladığı yeni bir gönderi, telefonun pil boyutunu ve şarj olma özelliklerini gözler önüne serdi.

Poster, iQOO Neo 7 Racing Edition’ın 5000 mAh pil içerdiğini onaylıyor. Cihaza eşlik edecek 120W hızlı şarj cihazı, telefonu sadece 8 dakikada yüzde 0’dan yüzde 50’ye çıkaracak. Telefonun alttan görünüşü bir SIM yuvasını, bir mikrofonu, bir USB-C bağlantı noktasını ve bir hoparlör ızgarasını da ortaya çıkarıyor. Telefon 3,5 mm kulaklık girişine sahip görünmüyor.

iQOO Neo 7 Racing Edition, TENAA ve 3C gibi Çin platformları tarafından onaylanan V2232 model numaralı iQOO telefon olarak geliyor. Neo 7 Racing Edition’ın sertifika listeleri, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç AMOLED ekrana sahip olduğunu ortaya koydu.

Telefon, 8 GB / 12 GB / 16 GB RAM ve 128 GB / 256 GB / 512 GB dahili depolama ile gelecek. OriginOS 3 tabanlı Android 13 işletim sistemini de taşıyacak.

Ön tarafta, iQOO Neo 7 Racing Edition, 16 megapiksel selfie kamerasına sahip olacak. Cihazın arka panelinde 50 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera ünitesi bulunacak. IR blaster ve ekran altı parmak izi tarayıcı gibi diğer özelliklerle gelecek.