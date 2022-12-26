Ana SayfaAkıllı TelefoniQOO Neo 7 Racing Edition, İyi Şarj Özellikleriyle Gelecek!

iQOO Neo 7 Racing Edition, İyi Şarj Özellikleriyle Gelecek!

Poster, iQOO Neo 7 Racing Edition'ın 5000 mAh pil içerdiğini onaylıyor. Cihaza eşlik edecek 120W hızlı şarj cihazı, telefonu sadece 8 dakikada yüzde 0'dan yüzde 50'ye çıkaracak. Telefonun alttan görünüşü bir SIM yuvasını, bir mikrofonu, bir USB-C bağlantı noktasını ve bir hoparlör ızgarasını da ortaya çıkarıyor. Telefon 3,5 mm kulaklık girişine sahip görünmüyor.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
23

TikTok, yeni bir yatay tam ekran moduyla YouTube’a meydan okuyor

TikTok küresel olarak belirli kullanıcılarla yeni bir yatay tam ekran modunu test ettiğini doğruladı. Test...

29 Aralık’ta Vivo, iQOO Neo 7 Racing Edition amiral gemisi telefonunu tanıtacak. Marka geçen hafta Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci ile geleceğini doğrulamıştı. Markanın bugün yayınladığı yeni bir gönderi, telefonun pil boyutunu ve şarj olma özelliklerini gözler önüne serdi.

Poster, iQOO Neo 7 Racing Edition’ın 5000 mAh pil içerdiğini onaylıyor. Cihaza eşlik edecek 120W hızlı şarj cihazı, telefonu sadece 8 dakikada yüzde 0’dan yüzde 50’ye çıkaracak. Telefonun alttan görünüşü bir SIM yuvasını, bir mikrofonu, bir USB-C bağlantı noktasını ve bir hoparlör ızgarasını da ortaya çıkarıyor. Telefon 3,5 mm kulaklık girişine sahip görünmüyor.

iQOO Neo 7 Racing Edition, TENAA ve 3C gibi Çin platformları tarafından onaylanan V2232 model numaralı iQOO telefon olarak geliyor. Neo 7 Racing Edition’ın sertifika listeleri, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç AMOLED ekrana sahip olduğunu ortaya koydu.

iQOO-Neo-7-Racing-Edition-1

Telefon, 8 GB / 12 GB / 16 GB RAM ve 128 GB / 256 GB / 512 GB dahili depolama ile gelecek. OriginOS 3 tabanlı Android 13 işletim sistemini de taşıyacak.

Ön tarafta, iQOO Neo 7 Racing Edition, 16 megapiksel selfie kamerasına sahip olacak. Cihazın arka panelinde 50 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera ünitesi bulunacak. IR blaster ve ekran altı parmak izi tarayıcı gibi diğer özelliklerle gelecek.

-- Reklam --

Tesla-Togg Rekabeti Yeni Yılda Başlıyor!

Uzun zamandır beklenen yerli elektrikli otomobilimiz Togg ile Elon Musk'ın otomobil markası Tesla, aynı dönemde ülkemizde yollara çıkacak. 2023...
Önceki İçerik
GeForce Now Türkiye Fiyatları Zamlandı!
Sonraki İçerik
Redmi K60 Pro’nun Kamera Özellikleri Açıklandı
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021