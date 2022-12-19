iQOO Neo 7 Racing Edition Tüm Teknik Özellikleri Açıklandı

Vivo destekli iQOO’nun iQOO Neo 7 Racing Edition‘ı bu ayın sonundan önce piyasaya sürebileceğine dair söylentiler dolaşıyor. Cihaz yakın zamanda Çin’in TENAA telekom otoritesi tarafından onaylandı. Başlangıçta sadece telefonun görüntülerini ortaya koyan sertifika, şimdi tüm özellikleriyle güncellendi.

V2232A model numarasına sahip bir Vivo telefon, bu yılın Kasım ayında 3C sertifikasyon platformu tarafından onaylandı. Liste, cihazın 120W hızlı şarjı destekleyebileceğini ortaya koydu. Aynı cihaz TENAA yetkilisi tarafından da onay aldı. V2232A cihazının iQOO Neo 7 Racing Edition ismiyle satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

iQOO Neo 7 Racing Edition’ın TENAA listesi, 164.81 x 76.9 x 8.85 milimetra ölçülerinde ve 197 gram ağırlığında olduğunu gösteriyor. 1080 x 2400 piksel FHD+ çözünürlük ve 20:9 en boy oranı sunan 6,78 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Cihazı çevreleyen söylentiler, 120Hz yenileme hızını destekleyeceğini iddia ediyor.

OriginOS 3 tabanlı Android 13 işletim sisteminin Neo 7 Racing Edition’a güç vermesi bekleniyor. Ayrıca performans gücünü Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciden alacağı söyleniyor. Telefon, 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM çeşitleri ve 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama sürümleriyle satışa çıkacak.