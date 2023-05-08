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iQOO Neo 8 Pro, 10 Mayıs lansmanından önce görüntülendi

iQOO Neo 8 Pro, markanın bir sonraki amiral gemisi katili olabilir. Dimensity 9200 Plus işlemciye sahip ilk telefonlardan biri olarak çıkış yapmasını bekliyoruz. İşlemci, MediaTek'in Snapdragon 8 Gen 2'ye rakibi olarak çıktı ve Geekbench listesi, Qualcomm'un işlemcisinden bile daha iyi performans gösterdiğini ortaya serdi.

Ayşen Sıla

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Vivo‘nun en yeni iQOO Neo 8 Pro yakında görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Yeni seri, iQOO Neo 8 ve Neo 8 Pro’yu bizlere getirecek. Her iki modelin de birinci sınıf özelliklerle orta sınıf kategorisinde piyasaya çıkması bekleniyor. Resmi lansman için zaman varken Neo 8 Pro, Google Desteklenen Cihazlar listesinde göründü. Liste ayrıca küresel pazarda bir lansmana da işaret ediyor.

iQOO’nun Neo serisi akıllı telefonları, getirdiği yeniliklerle ön plana çıkar. Hem yeni Neo 7 hem de eski Neo 6 bunun mükemmel örnekleridir. Şimdi iQOO, Neo 8 serisini tanıtmak için hazırlanıyor ve özellikle Neo 8 Pro’dan beklentiler yüksek. Telefonun Google Desteklenen Cihazlar listesinden herhangi bir ayrıntı alamasak da, çeşitli söylentiler cihazın birçok özelliğini ortaya çıkardı.

Şimdiye kadar bildiklerimize göre iQOO Neo 8 Pro, markanın bir sonraki amiral gemisi katili olabilir. Dimensity 9200 Plus işlemciye sahip ilk telefonlardan biri olarak çıkış yapmasını bekliyoruz. İşlemci, MediaTek’in Snapdragon 8 Gen 2‘ye rakibi olarak çıktı ve Geekbench listesi, Qualcomm’un işlemcisinden bile daha iyi performans gösterdiğini ortaya serdi. Bu işlemci 16 GB LPDDR5x RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama ile gelecek.

Akıllı telefonun 1.5K çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve ekran altı parmak izi tarayıcıya sahip sürükleyici bir 6.78 inç AMOLED ekrana sahip olacağını gösteriyor. Cihaz, Android 13 işletim sisteminde OriginOS 3 ile şekilde çalışacak. 16MP selfie kamerasına sahip olması bekleniyor. Fotoğrafçılık için OIS destekli 50MP Sony IMX866V ana kamera sunacak.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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