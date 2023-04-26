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iQOO Neo 8 Pro Yakında Satışa Çıkıyor!

Geekbench'in tek çekirdekli ve çok çekirdekli test sonuçlarında 2034 ve 5245 puan alan iQOO Neo 8 Pro, 2.800 x 1.260 piksel yani 1.5K çözünürlüğe sahip 6.78 inç ekrana sahip olacak. Cihazın, 120W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pil ünitesi ile desteklenmesi bekleniyor.

Ayşen Sıla

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Vivo‘nun alt şirtleti iQOO’nun Neo 8 serisi akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Seri muhtemelen bir standart ve pro model vaat edecek. Son zamanlarda, V2302A model numarasına sahip Neo 8 Pro, AnTuTu kıyaslama platformunda göründü. Şimdi de aynı cihaz Geekbench veritabanında ortaya çıktı.

iQOO Neo 8, k6985v1_64 kod adlı bir anakarta sahip ve 2GHz‘de dört çekirdek, 3GHz’de üç çekirdek ve 3.35GHz’de bir çekirdekten oluşuyor. İşlemci kurulumu ve kod adı, MediaTek’in Dimensity 9200+ ürününe karşılık geliyor.

Liste ayrıca yerleşik bir Mali G715 Immortalis MC11 GPU ve 16GB RAM’in varlığından da bahsediyor. Cihaz Android 13 ile çalışacak. Yukarıda belirtilen bilgiler, akıllı telefonun AnTuTu kıyaslama listesiyle uyumlu. Ek olarak, AnTuTu listesi 512 GB depolama alanı ile geleceğini gözler önüne sermişti.

Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli test sonuçlarında 2034 ve 5245 puan alan iQOO Neo 8 Pro, 2.800 x 1.260 piksel yani 1.5K çözünürlüğe sahip 6.78 inç ekrana sahip olacak. Cihazın, 120W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pil ünitesi ile desteklenmesi bekleniyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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