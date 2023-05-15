iQOO Neo 8 Serisine Dair Yeni Detaylar Gün Yüzüne Çıktı

Vivo‘nun en yeni serisi iQOO Neo 8 ve 8 Pro, 23 Mayıs’ta orta sınıf modeller olarak çıkış yapacak. Telefonlar, Pro modelinde MediaTek Dimensity 9200+ ve standart modelde Snapdragon 8+ Gen 1 olmak üzere güçlü işlemcileri beraberinde getirecek.

Bununla birlikte, telefonların artık yükü paylaşmak için özel bir görüntüleme çipine sahip olduğu bile doğrulandı. Vivo V1+ işlemcili olacaklar ve etkileyici bir 144Hz yenileme hızını destekleyecekler.

Oppo, Find X5 serisi ile MariSilicon X işlemcisini piyasaya sürerken Vivo, en yeni Vivo V2 de dahil olmak üzere kendi özel işlemcisini tanıttı. Bu işlemci Vivo’nun en yeni telefonlarında ve iQOO 8 serisinde bulunacak.

Ayrıca iQOO, Neo 8 ve Neo 8 Pro akıllı telefonların 144Hz yenileme hızını destekleyeceğini bir poster ile ortaya koydu. Her iki akıllı telefon da 23 Mayıs’ta piyasaya çıkacak.

Önceki bilgilere göre Neo 8 Pro’nun 1.5K çözünürlüğe sahip 6.78 inçlik büyük bir AMOLED ekrana sahip olduğu ortaya çıkyı. Telefon 16 GB’a kadar RAM ve 256 GB veya 512 GB depolama ile satışa çıkacak.