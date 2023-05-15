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iQOO Neo 8 Serisine Dair Yeni Detaylar Gün Yüzüne Çıktı

23 Mayıs'ta görücüye çıkacak telefonların artık yükü paylaşmak için özel bir görüntüleme çipine sahip olduğu doğrulandı. Vivo V1+ işlemcili olacaklar ve etkileyici bir 144Hz yenileme hızını destekleyecekler.

Ayşen Sıla

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Vivo‘nun en yeni serisi iQOO Neo 8 ve 8 Pro, 23 Mayıs’ta orta sınıf modeller olarak çıkış yapacak. Telefonlar, Pro modelinde MediaTek Dimensity 9200+ ve standart modelde Snapdragon 8+ Gen 1 olmak üzere güçlü işlemcileri beraberinde getirecek.

Bununla birlikte, telefonların artık yükü paylaşmak için özel bir görüntüleme çipine sahip olduğu bile doğrulandı. Vivo V1+ işlemcili olacaklar ve etkileyici bir 144Hz yenileme hızını destekleyecekler.

Oppo, Find X5 serisi ile MariSilicon X işlemcisini piyasaya sürerken Vivo, en yeni Vivo V2 de dahil olmak üzere kendi özel işlemcisini tanıttı. Bu işlemci Vivo’nun en yeni telefonlarında ve iQOO 8 serisinde bulunacak.

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Ayrıca iQOO, Neo 8 ve Neo 8 Pro akıllı telefonların 144Hz yenileme hızını destekleyeceğini bir poster ile ortaya koydu. Her iki akıllı telefon da 23 Mayıs’ta piyasaya çıkacak.

Önceki bilgilere göre Neo 8 Pro’nun 1.5K çözünürlüğe sahip 6.78 inçlik büyük bir AMOLED ekrana sahip olduğu ortaya çıkyı. Telefon 16 GB’a kadar RAM ve 256 GB veya 512 GB depolama ile satışa çıkacak.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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