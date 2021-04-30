iQOO Neo5 Youth Mayıs Ayında Satışa Sunulacak!

Şubat ayında iQOO, iQOO Neo5 akıllı telefonunu duyurdu. Güvenilir bir kaynak tarafından paylaşılan yeni bilgiler, şirketin Mayıs ayında iQOO Neo5 Youth (Vitality Edition) adlı yeni bir telefonu piyasaya sürmeye hazırlandığını ortaya çıkardı.

İQOO Neo5 Youth’un (Vitality Edition) iQOO Neo3 telefonunun yenilenmiş bir versiyonu olduğu söyleniyor. Vivo’nun alt markası tarafından satışa sunulan Neo3, Snapdragon 865 işlemci tarafından desteklenirken, yeni Neo5 Youth, Snapdragon 870 işlemciye qsahip olacak.

İQOO Neo5 Youth’un, bu ayın başlarında Google Play Console ve Çin’in 3C sertifikasında görülen V2118A Vivo telefonu olduğuna inanılıyor. Geçmiş raporlar ayrıca 8 GB RAM’e sahip olduğunu ve Android 11 işletim sistemiyle çalıştığını gösteriyor.

Vivo iQOO Neo5 Youth (Vitality Sürümü)

Ekranı, 1080 x 2400 piksellik Full HD + çözünürlüğü ve 480ppi piksel yoğunluğunu destekliyor. Tipster, akıllı telefonun yüksek bir yenileme hızı sunduğunu iddia etse de, LCD panelinin Neo3 gibi 144Hz yenileme hızı desteği taşıyıp taşımadığı henüz onaylanmadı.

Google Play Console listesinde bulunan iQOO Neo5 Youth’un (Vitality Sürümü) ön görüntüsü, ekranın sağ üst tarafında dairesel bir kamera kesiti olduğunu gösteriyor. Sağ sırtında parmak izi tarayıcıyla entegre olan ses denetleyicisi ve güç düğmesi bulunuyor.