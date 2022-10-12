iQOO Neo7 20 Ekim’de geliyor

Yeni bir iQOO Neo hakkındaki söylentiler son birkaç haftadır ortalıkta dolaşıyordu ve bugün vivo markası iQOO Neo7‘nin gerçekten de çok yakında tanıtılacağını doğruladı. Dimensity 9000+ yonga setine sahip akıllı telefonun piyasaya sürüleceği 20 Ekim’de Çin’de resmi bir lansman yapılacak.

Telefonun 120Hz yenileme hızına sahip Full HD+ ekrana sahip olduğu söyleniyor ve altında parmak izi tarayıcı bulunan bir OLED panel olacağını görebiliyoruz. Paylaşılan tanıtım görselinde telefon, arka tarafında asimetrik bir ada üzerinde üç kamera ile görünyor.

Telefon zaten Çin’deki tüm büyük perakendeciler tarafından listeleniyor. Teknik özellikler kısıtlı, ancak sızıntılar 50MP ana kamera ve 120W hızlı şarj desteğinin olacağını gösteriyor. Duyurudan sonraki sekiz gün içinde daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.