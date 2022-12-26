iQOO Neo7 Racing Edition, 120W hızlı şarjlı 5.000 mAh pil ile gelecek

Vivo‘nun sahip olduğu marka iQOO, bu hafta Neo7 Racing Edition akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Bir Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setini kullanacağını zaten biliyoruz ve bugün 5.000 mAh pil ve 120 W hızlı şarj desteğine sahip olacağını öğrendik.

Telefon, markanın Weibo sayfasında da görüntülenerek tasarım detayları hakkında oldukça önemli ipuçları verdi. Hem pil özellikleri hem de tasarım, yeni Neo7 Racing’in Neo7 ve Neo7 SE‘nin bazı tasarım ve özelliklerini paylaşacağını gösteriyor.

iQOO Neo7 Racing Edition versiyonu, ünlüler tarafından tanıtılmak yerine sektörle ilgili sıradan kişilerin ellerinde resmedildi. Bu, bu telefonun basit bir amiral gemisi olmamasına rağmen, insanların onu günlük sürücüleri olarak kullanmayı hala seveceklerini göstermenin bir yolu olabilir.

iQOO’nun cihaza yeni kameralar mı getireceğini yoksa diğer iki Neo7 telefonunda zaten mevcut olan iki kurulumdan birini mi seçeceğini bilmiyoruz. Yeni telefonla ilgili ayrıntıları içeren daha fazla teaser olacağını umduğumuz resmi lansmana kadar üç gün daha var.

3 gün sonra tüm detaylar ile karşınızda olacağız.