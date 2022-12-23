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iQOO Neo7 Racing Edition, Snapdragon 8+ Gen 1 ile 29 Aralık’ta piyasaya çıkıyor

Bu yılın Ekim ayında iQOO, özel bir Pro+ grafik yongası olan MediaTek Dimensity 9000+ yonga seti ile donatılmış ve 120W hızlı şarjı destekleyen Neo7 cep telefonunu piyasaya sürdü ve ardından iQOO'nun daha güçlü bir yarış versiyonu çıkaracağına dair haberler var. Bugün iQOO, resmi Weibo'sunda iQOO Neo7 Racing Edition'ın 29 Aralık saat 19:00'da piyasaya sürüleceğini duyurdu ve telefonun Snapdragon 8+ Gen1 yongası ve bağımsız bir ekran yongası Pro+ ile donatılacağını doğruladı.

Ahmet Ekinler

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Vivo‘nun iQOO alt markası, iQOO Neo7‘yi Ekim ayında piyasaya sürdü ve bu ayın başlarında SE modelini tanıttı. Bugün şirket, Neo7 Racing Edition‘ı 29 Aralık’ta Çin’de yerel saatle 19:00’da tanıtacağını duyurdu.

iQOO ayrıca, sırasıyla MediaTek’in Dimensity 9000+ ve Dimensity 8000 yongalarına sahip normal ve SE modellerinin aksine, iQOO Neo7 Racing Edition‘ın Qualcomm’un Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti tarafından destekleneceğini açıkladı.

iQOO Neo7 Racing Edition ayrıca yerleşik bir Pro+ ekran çipine de sahip olacak.

iQOO, Neo7 Racing Edition hakkında başka bir bilgi aktarmadı, ancak tanıtımına daha altı gün olduğu için akıllı telefon hakkında birkaç özellik daha gösterebilir.

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KaynakGsmarena

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