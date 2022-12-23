iQOO Neo7 Racing Edition, Snapdragon 8+ Gen 1 ile 29 Aralık’ta piyasaya çıkıyor

Vivo‘nun iQOO alt markası, iQOO Neo7‘yi Ekim ayında piyasaya sürdü ve bu ayın başlarında SE modelini tanıttı. Bugün şirket, Neo7 Racing Edition‘ı 29 Aralık’ta Çin’de yerel saatle 19:00’da tanıtacağını duyurdu.

iQOO ayrıca, sırasıyla MediaTek’in Dimensity 9000+ ve Dimensity 8000 yongalarına sahip normal ve SE modellerinin aksine, iQOO Neo7 Racing Edition‘ın Qualcomm’un Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti tarafından destekleneceğini açıkladı.

iQOO Neo7 Racing Edition ayrıca yerleşik bir Pro+ ekran çipine de sahip olacak.

iQOO, Neo7 Racing Edition hakkında başka bir bilgi aktarmadı, ancak tanıtımına daha altı gün olduğu için akıllı telefon hakkında birkaç özellik daha gösterebilir.