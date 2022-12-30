iQOO Neo7 Racing sürümü tanıtıldı – Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile geliyor

Orijinal iQOO Neo7 Ekim ayında Dimensity 9000+ yonga seti ile geldi, onu Dimensity 8200 ile Neo7 SE izledi, şimdi Snapdragon 8+ Gen 1 ile Racing Edition geliyor. Yonga seti ve fiyat dışında bu değil orijinal Neo7’den çok farklı.

iQOO Neo7 Racing edition, 8+ Gen 1 yonga setini 8 GB RAM ve 2.800 CNY (yaklaşık 400 $) karşılığında 256 GB depolama ile birleştirir. Ayrıca 3.000 CNY karşılığında 12/256 GB, 3.300 CNY karşılığında 16/256 GB ve 3.600 CNY karşılığında tam yüklü 16/512 GB sürümü de mevcuttur.

Ekran özellikleri 6,78” ekran boyutu, HDR10+ desteği ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir FHD+ panelden oluşur. Teknik özellikleri arasında herhangi bir güçlendirilmiş camdan bahsedilmediği için yok sayabiliriz. Ön tarafta ise üstte bir delik içerisinde yer alan 16 MP’lik bir selfie kamerası var.

Arka kamera kurulumunda 50MP ana sensör (ISOCELL GN5, IMX766V’nin yerini alır), 8MP ultra geniş ve 2MP makro kamera bulunur. Ana modül OIS’ye sahiptir, bu esasen Neo7 ile aynı kurulumdur.

Vivo‘nun 120 W kablolu hızlı şarj desteği ile öncekiyle aynı 5.000 mAh kapasiteli iki hücreli kurulumu karşılıyor.

120W hızlı şarj: Ekran kapalıyken 8 dakikada %1-50, ekran açıkken 10 dakikada %10-50 şarj edebiliyor

Tam olarak bir oyun telefonu olmasa da, iQOO Neo7 Racing sürümü kesinlikle gerekenlere sahiptir. Hızlı Qualcomm GPU’ya, minimum ek güç tüketimi ile yeni kareler çıkarabilen ek bir çip yardımcı olur. Daha iyi dokunsal geri bildirim için çift X ekseni doğrusal motorları da vardır. Ve önyükleme yapmak için dev bir buhar odası bu telefonda mevcuttur.

Telefon, oyun telefonlarının “karakteristik” görünümünden yoksundur ve aslında bir “racing edition” için oldukça ölçülüdür. Bugünden itibaren Turuncu, Mavi veya Siyah olarak ön sipariş verebilirsiniz, ilk birimler 5 Ocak’ta Çin’de satışa çıkacak. Telefon, OriginOS 3.0 ile Android 13 çalıştırıyor.

Bununla birlikte, küresel sürüm için FuntouchOS 13‘e geçmesi gerekir. Küresel bir sürüm hakkında hiçbir şey duymadık. iQOO Hindistan hala sadece Neo6‘yı satıyor, örneğin, aylar önce tanıtılan iki Neo7 modelinden hiçbir iz yok.