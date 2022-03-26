iQOO U5x Snapdragon 680, çift kamera ve 5.000 mAh pil ile duyuruldu

iQOO, Aralık ayında 5G bağlantısı ve Snapdragon 695 yonga seti ile iQOO U5‘i tanıttı ve bugün şirket, 5G ağlarını desteklemeyen ancak daha düşük maliyetli bir ‘x’ modeli ile seriyi takip etti.

iQOO U5x, Snapdragon 680 yonga seti tarafından desteklenmektedir, Android 11 tabanlı OriginOS Ocean arayüzü ile geliyor ve iki farklı RAM seçeneğine sahiptir – 4GB ve 8GB. Akıllı telefon, dahili 128 GB depolama alanıyla birlikte gelir ve ayrıca 1 TB’a kadar depolama genişletmesine izin veren bir microSD kart yuvasına sahiptir.

U5x, 8MP selfie kamera için bir çentik bulunan 6.51″ HD+ LCD’ye sahiptir ve akıllı telefonun 3D ızgara desenine sahip arka panelinde, 13MP ana ve 2MP makro olmak üzere iki kamera barındıran bir ada bulunur.

iQOO U5x, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya ve 3,5 mm kulaklık jakına sahiptir. Eksi olarak yorumlayabileceğimiz bir microUSB bağlantı noktası üzerinden 10W’a kadar şarj edilen 5.000 mAh pil ile geliyor.

iQOO U5x‘in 4GB/128GB modelinin fiyatı yaklaşık 140, 8GB/128GB versiyonunun fiyatı ise yaklaşık 170$ olarak belirlendi. U5x, şirketin resmi web sitesi aracılığıyla Çin’de halihazırda iki renkte satışa sunuldu, ancak diğer bölgelerde bulunup bulunmadığı ve de ne zaman satışa çıkacağı bilinmiyor.