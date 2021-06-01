iQOO Z3 5G Küresel Lansmana Hazırlanıyor

Bugün erken saatlerde Vivo iQOO India, yaklaşmakta olan iQOO Z3 5G‘nin lansman tarihini doğrulamıştı. Şimdi ise bir YouTuber, bir şirket yetkilisinin röportajıyla birlikte cihazın ilk görünümünü paylaştı.

YouTuber, iQOO Hindistan Direktörü Gagan Arora ile röportaj yaptı. Videoda, yöneticiye Çinli teknoloji devinin Hindistan’daki yolculuğu ve akıllı telefonları hakkında sorular sorduğu görülüyor. Bu röportaj sırasında Gagan, yaklaşmakta olan Android akıllı telefonu açıkladı ve hatta cihaz hakkında bazı özel bilgiler de paylaştı. Özellikle, röportaj üst düzey yetkilinin en son akıllı telefonu da ortaya çıkarmasını sağladı.

Bilmeyenler için, iQOO Z3 5G, Snapdragon 768G işlemciye sahip olacak. Ne yazık ki, şirket şu an itibariyle bu cihazla ilgili başka herhangi bir ayrıntıyı henüz açıklamadı. Telefonun Çin modeline benzer olması berekiyor. Buna, Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan, damla çentikli 6.58 inç IPS LCD panel sunuyor.

Ön tarafta cihaz 16 megapiksel sensöre sahipken, arka tarafta 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro sensör bulunuyor. Telefon 55W şarj desteğine sahip 4.400mAh büyük bir pil ve 8GB RAM modeliyle geldiği onaylandı.