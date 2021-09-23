iQOO Z5 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo’nın gözde alt markası iQOO, iQOO Z5 5G akıllı telefonunu bugün tanıttı. Mart ayında Çin’de piyasaya sürülen Snapdragon 768G destekli iQOO Z3 5G‘nin üst modeli olarak geldi. iQOO Z5 5G’nin öne çıkan özellikleri arasında 120 Hz ekran, daha güçlü Snapdragon 7 serisi yonga seti, 5.000 mAh pil ve 64 megapiksel üçlü kamera yer alıyor.

iQOO Z5 5G

iQOO Z5 5G bir yumruk delikli tasarımı ile 6.67 inçlik IPS LCD panel sunuyor. Ekran 20:9 en boy oranını, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlüğü, 120Hz’e kadar yenileme hızını, 240Hz dokunmatik örnekleme hızını ve 1500:1 kontrast oranını destekliyor. Ayrıca HDR10 ve P3 renk gamını da destekler. Akıllı telefon yüzde 91,36 ekran alanı sunuyor.

Snapdragon 778G işlemciyle desteklenen telefonda 8 GB / 12 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB / 256 GB UFS 3.1 depolama bulunuyor. Daha fazla depolama için, yerleşik bir microSD kart yuvasına sahip. Akıllı telefon, Android 11 işletim sistemini temel alan iQOO için OriginOS 1.0 ile çalışıyor.

Z5, 16 megapiksellik bir ön kamera ile donatılmış. Arkaya monte edilmiş kamera modülü, f/1.79 diyafram açıklığına sahip 64 megapiksel ana kameraya sahip. Buna 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro kamera eşlik ediyor. Fotoğraf söz konusu olduğunda, Z5 gece sahne modu, çift görünüm modu, portre modu, profesyonel mod, hızlandırılmış, 1080p’ye kadar ağır çekim video çekimi ve 4K’ya kadar video kaydı gibi özellikler sunuyor.

iQOO Z5, 44W hızlı şarj desteği taşıyan 5.000 mAh pile sahip. Şirket, yalnızca 26 dakikada yüzde 50 şarj vaat ediyor. Öncü düzeyinde VC sistem sıvı soğutma sunuyor 28837mm bir toplam ısı dağıtma alanı, Çift SIM desteği, 5G, genişletilmiş RAM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, USB-C, yana bakan parmak izi tarayıcı, yüz kilidi açma ve 3,5 mm ses jakı gibi diğer özellikler sunuyor. iQOO Z5 5G, 164,70 x 76,68 x 8,53 mm ölçülerinde ve 195 gram ağırlığında. Sırt kısmında çizgili tasarıma sahip cihazın Dream Space renk çeşidi ise 9,53 mm kalınlığında. Telefonun fiyatı 294 dolardan başlıyor.