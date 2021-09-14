iQOO Z5 Pro’nun Tasarımı Sızdırıldı!

Vivo’nun alt markası iQOO’nun bu ay iQOO Z5 Pro‘yu duyurması bekleniyor. IMEI veritabanı, 3C & TENAA Çin sertifika siteleri ve Geekbench gibi çeşitli yerlerde tespit edilen telefon, bugün de Play Console listesinde görüntülendi.

iQOO Z5 Pro, Play Console’da V2148A model numarası ile göründü. Liste, 480ppi piksel yoğunluğuna sahip bir FHD+ çözünürlüklü ekran, Snapdragon 778G işlemci, 8 GB RAM ve Android 11 işletim sistemi gibi özelliklerle donatıldığını gösteriyor.

Play Console listesinde ortaya çıkan iQOO Z5 Pro’nun görüntüsü, delikli bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Söylentilere göre akıllı telefon 120Hz yenileme hızı desteği taşıyan bir LCD panele sahip olacak.

Z5 Pro, 5.000 mAh pilden güç alacak. 3C sertifikası, 44W hızlı şarj desteği taşıyabileceğini ortaya koydu. Telefonda 64 megapiksel üçlü kamera ünitesi bulunabilir. Yana monte parmak izi sensörü, çift hoparlör, 3,5 mm kulaklık girişi ve 5G bağlantısı gibi diğer özelliklerle donatılması bekleniyor.

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