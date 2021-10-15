iQOO Z5x, Dimensity 900 yonga setine sahip olacak

iQOO Z5x‘in önümüzdeki Çarşamba 20 Ekim’de piyasaya sürüleceğine dair zaten onayımız var. Cihazın 5.000 mAh pil ve 50MP ana sensörlü üçlü kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Şirketin en son teaser’ı, telefonun MediaTek‘in Dimensity 900 yonga setini kullanacağını ortaya koyuyor.

Dimensity 900, verimlilik için 2,4 GHz’de saat hızına sahip iki Cortex-A78 güç çekirdeği ve 2 GHz’de altı Cortex-A55 birimi ile 6 nm’lik bir işlem üzerine inşa edilmiş 5G özellikli bir çiptir. GPU tarafı, Arm Mali-G68 ile desteklenir. Z5x ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına ve bir kulaklık jakına ev sahipliği yapacak. Siyah ve turuncu renklerde gelecek.

Dimensity 900 yonga setini doğrulayan iQOO Z5x posteri (resim: Weibo)

Akıllı telefon ile ilgili daha fazla bilgi aldığımızda bu başlığı güncelleyeceğiz.