iQOO Z6 4G’nin Tasarımı Gün Yüzüne Çıktı

Vivo iQOO, bugün Hindistan’da iQOO Z6 Pro 5G‘yi piyasaya sürecek. Marka kısa süre önce iQOO Z6 4G’nin Z6 Pro 5G ile birlikte tanıtılacağını doğrulamıştı. Lansman öncesinde, Amazon Hindistan’da bir açılış sayfası göze çarptı. Liste, telefonun tasarımını ve temel özelliklerini doğruladı.

iQOO Z6 4G, ön tarafında su damlası çentikli bir ekrana sahip. Telefonun arka tarafında sol üst köşede bir kamera yer alıyor. İlki ana kamerayı tutan ve ikincisi iki yardımcı lensi içeren iki kamera halkasıyla geliyor. Cihaz siyah ve mavi renklerde satışa çıkacak.

Liste ayrıca, iQOO Z6 4G’nin 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı, DCI-P3 renk gamı ​​ve ekran içi parmak izi tarayıcı sunan 6.44 inç AMOLED panele sahip olduğunu ortaya koyuyor. Telefon, Snapdragon 680 işlemciyle geliyor.

iQOO Z6 4G, 44W FlashCharge teknolojisi için destek taşıyan 5.000 mAh pil ile çalışıyor. Cihaz 8 GB RAM ve 4 GB geniş RAM ile geliyor. Cihazın arka kamera kurulumunda 50 megapiksel ana kamera yer alıyor.