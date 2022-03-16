iQOO Z6 5G, Snapdragon 695 ve 5.000 mAh pil ile piyasaya sürüldü

Beklendiği gibi, iQOO Z6 5G bugün erken saatlerde Hindistan’da piyasaya sürüldü. Cihaz, 120Hz yenileme hızına sahip 6.58 inç FHD+ LCD ve Snapdragon 695 yonga seti ile geliyor.

iQOO Z6, 18W hızlı şarjlı 5.000 mAh pil ile çalışır. Makro çekimler ve derinlik verileri için 2MP modüllerin yanı sıra arkadaki ana kamera 50MP çözünürlüğe sahiptir. Telefon, arayüz olarak Funtouch OS 12 ile Android 12‘yi çalıştırıyor. Telefon, termalleri kontrol altında tutmaya yardımcı olan beş katmanlı bir sıvı soğutma sisteminin yanı sıra yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya ve alt tarafa monte edilmiş bir kulaklık jakına sahiptir.

iQOO Z6, Kromatik Mavi ve Dinamo Siyahı renkleriyle geliyor ve 22 Mart‘tan itibaren satışa çıkıyor. Temel 4 GB RAM ve 128 GB depolama modeli yaklaşık 203 $ karşılığında satılacak. Ayrıca 223 $ karşılığında 6/128 GB’lık bir yapılandırma ve 235 $ için 8/128 GB’lık bir model satın alabilirsiniz.

Marka, yepyeni iQOO Z6 5G‘ye ek olarak, iQOO Kablosuz Spor Boyun Bandı adlı bir çift kablosuz kulaklığı duyurdu. Bunlar yaklaşık 24 $ fiyat etiketine sahip olacak.