iQOO Z6 ve Z6x’in bazı teknik özellikleri belli oldu

iQOO Z6 serisi bu hafta Çin’e gelecek ve uluslararası modellerinden farklı iki yeni cihaz bekliyorduk.

Şimdi sızdırılan özellikler ve resmi tanıtımlar bize ne bekleyeceğimiz konusunda daha iyi bir fikir veriyor. 80W hızlı şarjlı iQOO Z6, Snapdragon 778G+ yonga seti ile Çinli GSM operatörü China Telecom’un web sitesinde yer alırken, iQOO Z6x‘in yanında 3,5 mm ses jakı bulunan bir USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj edilen büyük bir pile sahip olduğu resmen doğrulandı.

Vivo iQOO Z6 Özellikleri

Vivo iQOO Z6, 1080p çözünürlüğe sahip 6.64” LCD ekrana sahip. Selfie kamerası için tek bir delik var ve söylentiler 120 Hz’e kadar yenileme hızı olacağını söylüyor. Qualcomm yonga seti, 8GB veya 12GB RAM’e ve iki depolama seçeneğine sahip olacak – 128GB ve 256GB.

Arkadaki üçlü kamera 64MP, 2MP ve 2MP sensörlere sahipken, ön tarafta 8MP selfie kamerası var. Görüntülerin onayladığı gibi, Z6 OIS’ye sahip olacak. 4.500 mAh pil ve 300 dolar civarında ön fiyatlar var, ancak 25 Ağustos’taki etkinlikte bu detaylar netlik kazanacak.

Vivo iQOO Z6 Bazı Özellikleri Vivo iQOO Z6x Bazı Özellikleri

Vivo iQOO Z6x Özellikleri

Sadece bir resmi teaser gördüğümüz için iQOO Z6x ile ilgili ayrıntılar daha az. 3C sertifikası 44W hızlı şarj önerse de, çift hücreli pil kapasitesi 6.000 mAh değerine sahiptir.

115 saatten fazla kesintisiz müzik çalma, 18 saatten fazla video ve 18 saatten fazla navigasyonun yanı sıra 13.7 saat kesintisiz Honor of Kings oyunu sunacak. Z6x’in iQOO Z6’nın daha uygun fiyatlı bir versiyonu olması muhtemeldir, yani 250$ civarında düşünebiliriz.