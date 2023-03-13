iQOO Z7 5G, Küresel Pazarda Satışa Hazırlanıyor!

Bugün erken saatlerde Vivo, Çin’de iQOO Z7i‘yi piyasaya sürdü. Ek olarak iQOO, 21 Mart’ta küresel olarak iQOO Z7 akıllı telefonunu tanıtacak. Marka, telefonun birkaç temel özelliğini çoktan açıkladı. Şimdi ise, lansmandan önce, iQOO Z7’nin küresel versiyonu Geekbench kıyaslama platformunda göründü.

iQOO Z7’nin küresel modei Geekbench’te I2207 model numarasıyla ortaya çıktı. 2GHz’de altı çekirdek ve 2,5GHz’de iki çekirdek içeren bir işlemciye sahip olacak. Bu işlemci MediaTek Dimensity 920’den başkası değil. Akıllı telefon, yerleşik 8GB RAM ile gelecek ve lansman sırasında daha fazla seçenek de vaat edecek.

iQOO Z7, Android 13 işletim sistemi desteği de taşıyacak. Bu arada telefon Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 912 ve 2.377 puan aldı. iQOO Z7’nin OIS destekli 64 MP çift kamera kurulumuna sahip olduğu onaylandı. Su damlası çentikli AMOLED ekrana ve 1.300 nit maksimum parlaklığa sahip olacak.

iQOO Z7 serisi 21 Mart’ta piyasaya çıkacak. Serinin Z7, Z7x ve Z7 Pro Plus modellerini içerdiği onaylandı. Z7 ise, kendi ülkesinde küresel muadili ile karşılaştırıldığında çok farklı bir cihaz olacak. 120W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh batarya ile desteklendiği doğrulandı.