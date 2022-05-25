Irak Telefon Fiyatları 2022

Günümüzün en yaygın teknolojik aletlerin başında tabii ki akıllı telefonlar geliyor. Telefonlar, ülkedeki kur dalgalanmaları ve vergiler yüzünden pahalı olabiliyor. Bu durum karşısında insanlar diğer ülkelerden akıllı telefon alıyor. Türkiye’de yurt dışından akıllı telefon alan ülkelerden birisi konumunda. Türkiye’nin en sık yurt dışı telefon alışverişi Irak’tan gerçekleşiyor. Bugünkü yazımızda sizlere Irak telefon fiyatları hakkında bilgi vereceğiz.

Özellikle teknolojinin dünyanın her tarafına yayılmasıyla beraber akıllı telefonlar insan hayatında önemli bir yere sahip oldu. Bu durum karşısında insanlar akıllı telefonlarını güncellemek ve üst modele çıkmak için alışveriş yapıyor. Ancak ülkelerde yer alan kur dalgalanmaları ve vergiler bu durumun önüne geçiyor. İnsanlar bu durumdan en az para harcayarak akıllı telefon ihtiyacını gidermek istiyor. Bunun içinde yurt dışına çıkarak telefon ihtiyaçlarını karşılaşıyorlar. Yurt dışından telefon alırken ilk tercih yakın sınırlar ve Avrupa ülkeleri oluyor.

Türkiye’nin sınır komşusu olan Irak, telefon bakımından Türkiye’ye oranla daha uygun fiyatları sunuyor. Türk vatandaşları sıklıkla Irak’a geçerek akıllı telefon alışverişi yapıyorlar. Yurt dışından akıllı telefon almak uygun olduğu kadar zordur da. Özellikle e-devlet üzerinden belirli belgeleri toplamak ve bazı şartları yerine getirmek gerekmektedir.

iPhone 11 – 64 GB – 599 dolar

iPhone 13 – 128 GB – 899 dolar

iPhone 13 – 256 GB – 999 dolar

iPhone 13 Pro – 128 GB – 1169 dolar

iPhone 13 Pro – 256 GB – 1269 dolar

iPhone 13 Pro Max – 128 GB – 1299 dolar

iPhone 13 Pro Max – 256 GB – 1399 dolar

iPhone 13 Pro Max – 1 TB – 1899 dolar

iPhone 13 Pro Max – 128 GB – Çift SIM – 1369 dolar

iPhone 13 Pro Max – 256 GB – Çift SIM – 1469 dolar

Oppo A95 – 235 dolar

Oppo Reno 5F – 249 dolar

Oppo 6Z 5G – 369 dolar

Oppo 6 5G – 499 dolar

Oppo A55 – 185 dolar

Oppo A74 – 199 dolar

Oppo Reno 5 – 359 dolar

Oppo A53 – 149 dolar

Huawei Mate 30 Pro – 699 dolar

Huawei Mate 40 Pro 5G – 899 dolar

Huawei P40 Pro – 799 dolar

Huawei Nova 7 5G – 390 dolar

Huawei Nova 7i – 225 dolar

Huawei Nova Y60 – 179 dolar

Huawei Nova 8i – 299 dolar

Huawei Nova 9 – 419 dolar

Huawei Y9a – 215 dolar

Huawei Y6p – 113 dolar

Honor 50 – 409 dolar

Honor 50 Lite – 249 dolar

Honor 20 Pro – 410 dolar

Samsung Galaxy A12 – 144 dolar

Samsung Galaxy A02 – 114 dolar

Samsung Galaxy A03s – 124 dolar

Samsung Galaxy A22 5G – 199 dolar

Samsung Galaxy A32 – 239 dolar

Samsung Galaxy A72 – 469 dolar

Samsung Galaxy Z Fold 3 – 1529 dolar

Samsung Galaxy Z Flip 3 – 920 dolar

Samsung Galaxy S21 Ultra – 989 dolar

Almanya Telefon Fiyatları 2022