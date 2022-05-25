Irak Telefon Fiyatları 2022

Günümüzün en yaygın teknolojik aletlerin başında tabii ki akıllı telefonlar geliyor. Telefonlar, ülkedeki kur dalgalanmaları ve vergiler yüzünden pahalı olabiliyor. Bu durum karşısında insanlar diğer ülkelerden akıllı telefon alıyor. Türkiye’de yurt dışından akıllı telefon alan ülkelerden birisi konumunda. Türkiye’nin en sık yurt dışı telefon alışverişi Irak’tan gerçekleşiyor. Bugünkü yazımızda sizlere Irak telefon fiyatları hakkında bilgi vereceğiz.
Özellikle teknolojinin dünyanın her tarafına yayılmasıyla beraber akıllı telefonlar insan hayatında önemli bir yere sahip oldu. Bu durum karşısında insanlar akıllı telefonlarını güncellemek ve üst modele çıkmak için alışveriş yapıyor. Ancak ülkelerde yer alan kur dalgalanmaları ve vergiler bu durumun önüne geçiyor. İnsanlar bu durumdan en az para harcayarak akıllı telefon ihtiyacını gidermek istiyor. Bunun içinde yurt dışına çıkarak telefon ihtiyaçlarını karşılaşıyorlar. Yurt dışından telefon alırken ilk tercih yakın sınırlar ve Avrupa ülkeleri oluyor.
Türkiye’nin sınır komşusu olan Irak, telefon bakımından Türkiye’ye oranla daha uygun fiyatları sunuyor. Türk vatandaşları sıklıkla Irak’a geçerek akıllı telefon alışverişi yapıyorlar. Yurt dışından akıllı telefon almak uygun olduğu kadar zordur da. Özellikle e-devlet üzerinden belirli belgeleri toplamak ve bazı şartları yerine getirmek gerekmektedir.
- iPhone 11 – 64 GB – 599 dolar
- iPhone 13 – 128 GB – 899 dolar
- iPhone 13 – 256 GB – 999 dolar
- iPhone 13 Pro – 128 GB – 1169 dolar
- iPhone 13 Pro – 256 GB – 1269 dolar
- iPhone 13 Pro Max – 128 GB – 1299 dolar
- iPhone 13 Pro Max – 256 GB – 1399 dolar
- iPhone 13 Pro Max – 1 TB – 1899 dolar
- iPhone 13 Pro Max – 128 GB – Çift SIM – 1369 dolar
- iPhone 13 Pro Max – 256 GB – Çift SIM – 1469 dolar
- Oppo A95 – 235 dolar
- Oppo Reno 5F – 249 dolar
- Oppo 6Z 5G – 369 dolar
- Oppo 6 5G – 499 dolar
- Oppo A55 – 185 dolar
- Oppo A74 – 199 dolar
- Oppo Reno 5 – 359 dolar
- Oppo A53 – 149 dolar
- Huawei Mate 30 Pro – 699 dolar
- Huawei Mate 40 Pro 5G – 899 dolar
- Huawei P40 Pro – 799 dolar
- Huawei Nova 7 5G – 390 dolar
- Huawei Nova 7i – 225 dolar
- Huawei Nova Y60 – 179 dolar
- Huawei Nova 8i – 299 dolar
- Huawei Nova 9 – 419 dolar
- Huawei Y9a – 215 dolar
- Huawei Y6p – 113 dolar
- Honor 50 – 409 dolar
- Honor 50 Lite – 249 dolar
- Honor 20 Pro – 410 dolar
- Samsung Galaxy A12 – 144 dolar
- Samsung Galaxy A02 – 114 dolar
- Samsung Galaxy A03s – 124 dolar
- Samsung Galaxy A22 5G – 199 dolar
- Samsung Galaxy A32 – 239 dolar
- Samsung Galaxy A72 – 469 dolar
- Samsung Galaxy Z Fold 3 – 1529 dolar
- Samsung Galaxy Z Flip 3 – 920 dolar
- Samsung Galaxy S21 Ultra – 989 dolar
Almanya Telefon Fiyatları 2022