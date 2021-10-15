İsimden Numara Sorgulama Nasıl Yapılır? En Kolay Yöntem

İnsanlar isimden numara bulma ve isimden numara sorgulama konularında araştırmalar yapmaktadır. Telefon numarası bulma konusunda faydalanabileceğiniz birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yazımızda bu numara bulma yöntemlerini sizler için araştırarak değerlendireceğiz. İsimden numara sorgulama ücretsiz, ücretsiz isimden numara sorgulama gibi konularda detaylı bilgiler vererek istediğiniz doğru yöntemlere ulaşabilmenize olanak tanıyacağız.

Numara sorgulama ücretsiz başlığı adı altında birkaç yöntemden bahsedeceğiz ve kendiniz için en iyi yöntemi bulabilmenizi sağlayacağız. Burada paylaştığımız bilgileri doğru bir şekilde takip edip uygularsanız, istediğiniz bilgiye ve numaraya kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz. İsimden numara bulma birkaç farklı şekilde gerçekleştirilebilir.

İsimden Numara Bulma

Öncelikle isimden numara sorgulamak kullandığınız operatör sayesinde ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz bir işlemdir. Bunun haricinde farklı yöntemler de bulunmaktadır. İsimden numara bulmak için kullanabileceğiniz başlıca ve ücretsiz yöntemler şunlardır;

Kullandığınız operatör sayesinde isimden numara bulmak

Whatsapp sayesinde numara bulmak

Bilinmeyen numaralar ve kim aramış servisi sayesinde numara bulmak

Diğer bazı uygulama ve internet siteleri sayesinden isimden numara sorgulamak

Bu yöntemler sayesinde ücretsiz bir şekilde isimden numara sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Turkcell İsimden Numara Sorgulama

Turkcell isimden numara sorgulama yapabileceğiniz bir hizmeti kullanıcılarına sunmaktadır. Sağlanmakta olan bu hizmet sayesinde sadece Turkcell abonesi olan biri için isimden numara sorgulama yapabilirsiniz. Bu uygulamadan yararlanabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Öncelikle numarasını aramış olduğunuz kişinin telefon numarasının dışarıdan sorgulamaya açık olması gerekmektedir.

Turkcell, isimden numara sorgulayabileceğiniz bu hizmetin dakikası için 1.6 Türk Lirası ücret tarifesi uygulamaktadır. 118 32 numaralı operatörü arayarak Turkcell’in müşterilerine sunmuş olduğu bu hizmetten faydalanabilirsiniz. Eğer numarasını sorguladığınız kişinin numarası sorgulamaya açık bir şekilde sistemde bulunuyorsa, isimden sorgulama yaparak numarayı saniyeler içerisinde öğrenebilirsiniz.

Vodafone İsimden Numara Sorgulama

Vodafone da tıpkı Turkcell de olduğu gibi müşterilerine isimden numara sorgulayabilecekleri bir hizmet sunmaktadır. Vodafone bu hizmet için dakikası 1.25 Türk Lirası üzerinden bir tarife uygulamaktadır. Bu tarifeden faydalanabilmek için numarasını aradığınız kişinin Vodafone abonesi olması gerekmektedir.

118 42 numaralı operatörü arayarak Vodafone abonesi olduğunu bildiğiniz bir kişinin isim ve soyisim bilgileri ile numarasına anında ulaşabilirsiniz. Bilgileri eksiksiz bir şekilde verdiğiniz takdirde eğer aradığınız kişinin numarası sorgulama için müsaitse aradığınız numaraya ulaşabilirsiniz.

Türk Telekom İsimden Numara Sorgulama

Ülkemizdeki köklü operatörlerden biri olan Türk Telekom, müşterilerine isimden numara sorgulayabilecekleri bir hizmeti oldukça kolay bir şekilde sunmaktadır. Diğer operatörlerin sunmuş olduğu hizmetlere göre oldukça kolay ve kullanışlı bir şekilde ulaşabileceğiniz bu hizmetten faydalanabilmek için öncelikle Türk Telekom’un uygulamalarından biri olan “Beyaz Sayfalar” uygulamasını kullanmanız gerekmektedir. Uygulamanın sizden istemiş olduğu isim bilgilerini girerek numara sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulama ile yapabileceğiniz bu basit işlemi ayrıca 118 11 numaralı operatörü arayarak da gerçekleştirebilirsiniz. Türk Telekom’da da diğer operatörlerde olduğu gibi numarası sorgulanacak olan kişinin numarasının sorgulamaya açık olması gerekmektedir. Aksi durumda bilgileri doğru bir şekilde girmiş olsanız dahi telefon numarasına ulaşamayacaksınız. Türk Telekom’un müşterilerine Beyaz Sayfalar uygulaması ile sunmuş olduğu bu hizmet tamamen ücretsizdir ve operatör aboneleri tarafından oldukça kolay bir şekilde kullanılmaktadır.

Bilinmeyen Numaralar Servisi ile İsimden Numara Bulma

İsimden numara sorgulamak için yukarıda vermiş olduğumuz operatör bilgileri ile gerekli numaraları arayarak sorgulama yapabilirsiniz. Mobil hat sahipleri bilinmeyen numaralar servisini bu şekilde kolaylıkla kullanabilir. Türk Telekom için 118 11 numaralı operatörü, Turkcell için 118 32 numaralı operatörü, Vodafone için ise 118 42 numaralı operatörü arayarak bu sorgulamayı kolay bir şekilde yapabilmektesiniz.

Ayrıca cep telefonunuzdan *100# şeklinde tuşlama yaparak bilinmeyen numaralar servisine kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

E- Devletten İsimden Numara Sorgulama

Belirli şartlar sağlandığı ve herhangi bir gizlilik ihlali yapılmadığı sürece E Devlet üzerinden isim bilgileri ile ücretsiz bir şekilde numara sorgulama işlemi yapılabilmektedir. E devlete giriş yaptıktan sonra hat abonesi sorgulama kısmından bu işlemi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

118 80 ile İsimden Numara Sorgulama

118 80 Türkiye’de en çok bilinen ve kullanılan bilinmeyen numaralar servislerinden biridir. 118 80 numaralı operatörü tuşlayıp arayarak isimden numara sorgulama yapabilirsiniz.

Upcall İsimden Numara Sorgulama

Upcall isimden numara sorgulama yapabileceğiniz bir Turkcell servisidir. Aylık olarak 500 adet numarayı ücretsiz olarak sorgulayabileceğiniz oldukça kullanışlı bir sistemdir. Telefonlarınızın uygulama marketinden ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz bu uygulama sayesinde doğrudan isim ile numara sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca sizi arayan bilinmeyen numaraları da kolay bir şekilde sorgulayarak kim olduğunu öğrenebilirsiniz.

Ücretsiz Numara Sorgulama

Ücretsiz olarak numara sorgulama yapabileceğiniz bir diğer alternatif ise sosyal medya uygulamalarıdır. Aradığınız kişi sosyal medya hesaplarında cep telefonu numarasını görünür bir şekilde açıyorsa basit bir arama sonrasında isim ile istediğiniz kişinin telefon numarasına kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.