İşte bu yılın en çok satan telefonları – 4 iPhone var!

Araştırma şirketi Canalys, 2023’ün ilk çeyreğinde, yani Ocak-Mart döneminde dünya çapındaki sevkiyatlara ilişkin verileri paylaştı. İlk çeyrekte sevkiyatların yüzde 31’i, 500 doların üzerinde fiyatlı birinci sınıf cihazlardı. Bunun da son beş yılın en yüksek seviyesi olduğu söyleniyor. Genel akıllı telefon pazarı yıllık bazda yüzde 13,3 daralmasına rağmen, amiral gemisi segment yıllık bazda yüzde 4,7 arttı.

Rapora göre Apple, listedeki dört iPhone ile amiral gemisi segmente adeta hakim oldu. Geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 14 Pro Max, en çok satan amiral gemisi oldu ve onu iPhone 14 Pro ve iPhone 14 izledi. 2021’de piyasaya çıkan iPhone 13, listede dördüncü sırada yer alıyor. Samsung Galaxy S23 Ultra beşinci sırayı alarak en çok satan Android amiral gemisi oldu. iPhone 14 Plus altıncı oldu, yani tüm iPhone 14 serisi cihazlar 2023’ün 1. çeyreğinde en çok satan amiral gemileri listesine girdi.

Tabloya göre, iPhone 14 Pro Max, Pro modeli büyük bir farkla geride bıraktı. Önceki sene görücüye çıkan iPhone 13’ün sevkiyatları da mevcut nesil iPhone 14 Plus’tan daha iyiydi. Şaşırtıcı bir şekilde eski iPhone 12 ve iPhone SE (3. Nesil) de yılın ilk çeyreğinde en çok satan amiral gemileri listesinde yer aldı.

Listede Apple’ın toplam yedi iPhone’u varken, Samsung’un altı telefonu vardı. Galaxy S23 Ultra dışında S23, S23 Plus, Galaxy Z Flip 4, S22 ve S21 FE 5G, Güney Koreli markanın en çok satan amiral gemisi modelleri oldu.