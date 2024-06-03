İşte Honor’un İlk Katlanabilir Telefonu Magic V Flip’in İlk Görüntüleri!

Honor, birçok söylentinin ardında nihayet ilk flip tarzı katlanabilir telefonu Magic V Flip’in piyasaya sürüleceğini doğruladı. 13 Haziran’da piyasaya sürülmesi planlanan bu telefonun, herhangi bir kapaklı telefondaki en büyük kapak ekranına sahip olması bekleniyor. Telefonun diğer özelliklerinin de rekabetçi olması bekleniyor.

Honor ayrıca Magic V Flip’in birkaç resmi görselini yayınladı ve bazı temel özelliklerini doğruladı. Cihaz üç renkte piyasaya sürülecek: Kamelya Beyazı, Şampanya Pembesi ve İris Siyahı.

Magic V Flip, çapraz olarak 4 inçten fazla olduğu söylenen ve kameraları için iki kesik içeren oldukça büyük bir kapak ekranı taşıyacak. Daha da ilginci, LED flaşın kamera sensörlerinin yanına değil, cihazın alt yarısına yerleştirilmiş olması diyebiliriz.

Honor Magic V Flip, Z Flip 5 ve benzer telefonlarla rekabet edebilecek kapaklı tarzı katlanabilir bir telefon. Ancak asıl öne çıkan, Magic V Flip’in kadar büyük bir kapak ekranına sahip olması. Arka tarafta neredeyse kapak ekranıyla birleşiyormuş gibi görünen küçük, dairesel bir kamera modülü var. Arka tarafın diğer yarısı ise farklı estetikle güzel bir şekilde tasarlanmış. Telefon 12/256GB, 12/512GB ve 12GB/1TB donanım seçenekleriyle satışa sunulacak.