İşte iPhone 13 Serisinin Gerçek Fiyatı! – 36.000 TL Mi?

Beklenen an geldi ve Apple yeni nesil iPhone 13 serisini biraz önce tanıttı. Herkes nefesini tutmuş lansmana kilitlenirken söylentiler de ayyuka çıktı. Kimileri telefonun Türkiye fiyatının 36.000 TL olacağını söylüyor. Peki gerçek fiyat ne ?

Aslına bakarsanız iPhone 13 serisi, iPhone 12 serisine kıyasla ufak değişiklikler getiriyor. Apple, bu seride tasarım faktörünü bile aynı tutmaya özen gösterdi. Bu serideki en büyük değişikliklerden biri de 1TB’lık bir modelin bulunmasından kaynaklanıyor.

Ultra geniş kamera ise 2 santimetrelik yakın çekimler için bir makro lense sahip oluyor. Üstelik bu seride pil ömrü çok daha uzun. Apple, şarjın 12 saatten 1 buçuk saat daha uzun olduğunu iddia ediyor. Üstelik yeni bir pembe renk seçeneği de var.

Aynı zamanda bu telefon serisi Apple’ın kendi özel imalatı olan A15 Bionic işlemcilerden güç alarak performans hızını artırıyor. Bu arada tasarım kısmında da pek büyük bir değişiklik yok. Cerrahi sınıf paslanmaz çelik bantlar, %20 daha küçük gerçek derinlikli kamera sistemi, paslanmaz çelik çerçeve ve safir kristal lens ve önde seramik kalkanlı dokulu arka camdan oluşuyor

İşte iPhone 13 Fiyatları

iPhone 13 serisinin en pahalı modeli bile 36.000 TL değil.