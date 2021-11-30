İşte Motorola Moto G12’nin Fiyatı

Motorola kısa süre önce Moto G200, Moto G71, Moto G51, Moto G41 ve Moto G31 gibi G serisi akıllı telefonlarını satışa sundu. Yeni bilgiler, şirketin yakında düşük bütçeli bir cihaz gibi görünen; Moto G12 telefonunu çıkaracağını ortaya koyuyor. Şimdi ise kaynağımız, Moto G12’nin fiyatlandırması ve renk seçenekleri hakkında detayları ortaya çıkardı.

Moto G12’nin 4 GB RAM ve 64 GB yerel depolama sunan; tek bir donanıma sahip olmasını bekliyoruz. 160 ila 180 euro civarında bir fiyata sahip olacak. Cihazın siyah ve mavi gibi renklerle satışa çıkmasını bekliyoruz.

Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Moto G30 ve Moto G50 akıllı telefonlarının yerini; yakın zamanda Moto G31 ve Moto G51 telefonları aldı. Bu nedenle, Moto G10 Power’ın yerini Moto G11 alacaktı. Moto G12 ile ilgili haberler, şirketin G11 adını atlayabileceğini gösteriyor.

Buna ek olarak, şirketin önümüzdeki ay Moto Edge X30 adlı ilk Snapdragon 8 Gen 1 işlemci destekli telefonu; piyasaya sürmeye hazırlandığını söyleyebiliriz. Snapdragon 888 Plus destekli Moto Edge S30 da bu etkinlikte görücyüye çıkacak.