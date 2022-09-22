İşte Motorola Moto Razr 2022’nin Tam Tasarımı

Motorola, Ağustos ayında Moto Razr 2022‘yi duyurdu ve şirketin en yeni katlanabilir akıllı telefonu olarak görücüye çıktı. Şirket, bu modeli henüz küresel pazarda piyasaya sürmedi, ancak sızdırılan yeni bir basın görseli, tam tasarımını ve diğer bölgelerde de olası piyasaya çıkmasına ilişkin ipuçlarını ortaya koydu.

Bilgiler, yeni Razr 2022’nin temel özelliklerini vurgulayan basın görüntülerini paylaşan, Evan Blass’tan geliyor. Bu telefon, daha büyük bir dış ekrana sahip kapaklı katlanabilir bir ekrana sahip. Yeni kapak ekranı 2,7 inç ve belirli oyunlar, mesaj yanıtları için ek destek sağlar ve hatta aramaları ve daha fazlasını yanıtlamanıza olanak tanıyor.

Sızdırılan basın görsellerine baktığımızda, cihazın arka tarafında 50 megapiksel ana sensör ve 13 megapiksel ultra geniş açılı lensten oluşan çift kamera kurulumuna sahip olduğunu görebiliriz. Bu arada ön tarafta, delikli bir oyuğa yerleştirilmiş 32 megapiksel selfie kamerası olacak. Pazarlama görüntüleri ayrıca cihazın suya dayanıklı koruma ve yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı ile geldiğini ortaya koyuyor.

Ön tarafta, ana katlanır ekran, 144Hz yenileme hızına sahip 6.7 inçlik bir ekrana sahip. Moto Razr 2022, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ile geliyor ve 33W hızlı şarjı destekleyen 3.500mAh pil ile çalışıyor.