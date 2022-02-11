İşte Ocak Ayının En İyi Telefonları – AnTuTu Listesi

Bu haftanın başlarında, Ocak 2022’de AnTuTu’nun amiral gemisi ve orta sınıf kategorisinde en iyi performans gösteren Android akıllı telefonlar listesini açıklamıştık. Şimdi ise bütçe dostu telefonları gösteren başka bir AnTuTu listesiyle karşınızdayız.

İlk başta 400 doların altındaki modellerle başlayalım. Bu listede, Realme Q3s 448,9 puanlık uygun maliyetli bir puanla listenin başında yer aldı. Redmi Note 10 Pro 433,5 puanla bu listede ikinci olurken; Redmi K40 Game Enhanced Edition 409 puanla üçüncü sırada yer aldı.

AnTuTu, bu telefonları fiyatlarıyla birlikte sundukları işlemciye göre sıraladı; ekran ve diğer birçok faktör de listede etkili oldu. Q3s, Snapdragon 778 işlemci ve 144Hz değişken yenileme hızı ekranı sayesinde listenin başında yer aldı.

500 doların altındaki modellere geçiyoruz. Realme GT, bu kısımda 354.1 puanıyla listenin başında yer aldı. Amiral gemisi seviyesindeki Snapdragon 888 işlemci, UFS 3.1 depolama ve 8GB LPDDR5 belleği sayesinde bu puanı almayı başardı. Realme GT Neo2T 335,5 puanla hemen arkasından gelirken; Lenovo Legion Phone 2 Pro 327,1 maliyet etkin puanla üçüncü oldu.